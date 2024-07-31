61歲倪夏蓮笑傲江湖　敗予孫穎莎賽後妙語連珠：這是我最大的幸運

巴黎奧運乒乓球館全球矚目一戰，61歲的「乒乓嫲嫲」倪夏蓮32強大戰世界排名第一的23歲中國球手孫穎莎。即使以局數0：4敗陣出局，倪夏蓮全場比賽到賽後均不時面露笑容，非常投入和享受比賽，接受香港傳媒賽後訪問時，更多以「哈哈哈」來回應，對於年紀大仍在賽場征戰，她表示自己不會勉強，但會繼續享受比賽，「年齡只是數字，但是不要跟自然鬥，哈哈哈」，親和力和魅力十足。



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倪夏蓮全場比賽到賽後均不時面露笑容，非常投入和享受比賽。（Getty Images）

倪夏蓮表情動作多多 全情投入享受比賽

奧運乒乓球女單次圈的「乒乓嫲孫戰」，代表盧森堡的倪夏蓮面對「世一球手」孫穎莎，孫穎莎頭兩局贏得相當輕鬆，以11：5及11：1領先局數2：0，但第三局形勢相當緊湊，兩人打成10：10平手，曾兩度「刁時」，孫穎莎贏13：11，拉開到3：0，孫穎莎之後再贏多局11：4，總共花了29分鐘比賽時間，便將世界排名68位的倪夏蓮淘汰出局。

相對全程表現淡然、無甚表情的孫穎莎，倪夏蓮表情和小動作多多，可能明知身手難及對手，她多次在追不到波時都帶住笑容。第三局她跟孫穎莎打至兩度刁時，辛苦一局過後，從老公兼教練丹尼爾臣手中接過可樂，大喝數口補充體力。她在比賽最後一局索性放開懷抱，數度在接球前自轉360度表演，她打得開心，觀眾也看得開心。

到比賽最後一分孫穎莎得分，倪夏蓮竟開懷大笑，笑得較勝出的孫穎莎更開心，十分享受比賽，然後走到場邊親吻丹尼爾臣。

盧森堡大公亨利（Henri, Grand Duke of Luxembourg）伉儷也親身到場支持倪夏蓮，並跟她合照。（路透社）

盧森堡大公伉儷撐場

她獲全場不少觀眾起立鼓掌致敬，也有拿着她照片打氣的應援團，連國家元首、盧森堡大公亨利（Henri, Grand Duke of Luxembourg）伉儷也親身到場支持，並跟她合照，足見她的江湖地位。

倪夏蓮為今屆奧運乒乓球賽事年紀最大球手，並在巴黎奧運開幕禮上擔任盧森堡代表團的持旗手。

拿着倪夏蓮照片打氣的應援團。（路透社）

「年齡只是數字，但是不要跟自然鬥」

賽後接受香港傳媒訪問時，倪夏蓮妙語連珠：「年齡只是數字，但是不要跟自然鬥，要好好保養自己」，同時指出「乒乓球是個好項目，大家也可以打，可以快，可以慢。」

倪夏蓮說，「打了50幾年球，做自己喜歡的事，很開心，也很有意思。」

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與中國首席球手對戰，倪夏蓮自言「這是我最大的幸運」，「輸贏都無所謂，很有意義，希望大家都enjoy（享受）。」

對於大受外界歡迎，她表示，「活到老，學到老，多謝大家支持」，訪問期間她在回答前後多次加插一句「哈哈哈」，盡顯開朗本色，離場前為大家送上一句：「一起努力做自己喜歡的事」才瀟灑離場，就算生涯巔峰早過，仍盡顯氣派。

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