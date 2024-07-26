巴黎奧運羽毛球｜球后戴資穎最後一舞　衝金洗脫無冕圓滿傳奇生涯

中華台北「球后」戴資穎瀟灑的球風、絢爛的假動作，甚有可能最後一次在奧運舞台出現。事關「小戴」早已明言，巴黎奧運是她職業生涯最後一個奧運。

三年前在東京與冠軍只差一步，此後卻飽受傷患困擾，一直未回復到最佳狀態，球迷就算心裏不想，但也我承認，戴資穎距離退役已經不遠。

剛滿30歲的她，幾近贏盡大大小小的錦標，只欠奧運金牌及世界冠軍兩大殊榮。第四度、亦是最後一次登上五環舞台，戴資穎獲委任為開幕禮持旗手，同時寄望在花都為羽毛球生涯畫上完美句號。

「不完美總是存在着，才有動力去追求更好的結果。」戴資穎，總是這般令人喜愛。



戴資穎。（Getty Images）

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外界不時將戴資穎與馬來西亞名將、「無冕球王」李宗偉相題並論，因為這名寶島球后生涯至今，贏過世大運、亞運、亞錦賽金牌，卻欠奧運金牌與世界冠軍兩大殊榮。

每次參加奧運，戴資穎都被視為中華台北的金牌希望，然而頭兩次均於16強止步，直至3年前的東京奧運，過關斬將殺入決賽。奧運金牌是這麼近，雖然先輸一局18：21，但以21：19追平；第三局，最後一分放落網，輸18：21，打了81分鐘，戴資穎只能目送中國的陳雨菲踏上頒獎台最高級。

奧運金牌，原來是那麼遠。

戴資穎在東京奧運飲恨。（資料圖片／Getty Images）

東京奧運摘銀而回，戴資穎在頒獎台上強顏歡笑。（資料圖片／Getty Images）

同年12月的世界錦標賽，戴資穎再次躋身決賽。世界冠軍同樣是戴資穎欠缺的，可惜她又直落兩局不敵日本的山口茜，再次目送對手封后。

「接受每一個不完美，未來繼續跟自己比賽。」接連兩項大賽失利，戴資穎如此總結2021年。同時，她粉碎掛拍的傳聞。

戴資穎的賽事睇一場少一場。（資料圖片／Getty Images）

戴資穎在2022年贏得三個冠軍，表現還值得令球迷期待，然而踏入2023年，她飽受傷患所困，狀態更飄忽，全年只是在主場的中華台北公開賽奪冠。既有自身傷患，亦面對安洗瑩、陳雨菲等強敵，輸多贏少，加上她多次在公開場合或社交網站發文，就算「戴迷」不願相信，但她掛拍也只是時間問題。

「明年（2024年）底就差不多了，即使還能打我也不想打了。」

「應該是最後一次世錦賽了。」

「是打球的最後一年。」

戴資穎多次在社交網站「放負」，預告即將結束職業生涯。（資料圖片／Getty Images）

縱然戴資穎為羽毛球生涯設限，但場上的她依然拼命。2023年的年終賽，連她本人都不看好自己，偏偏在四強面對安洗瑩，決勝局落後10：19，她仍打出一場極度精彩的逆轉勝晉級，再於決賽挫西班牙的馬蓮封后。

不過，戴資穎五勞七傷是不爭的事實，腳、膝都不時受傷患所困。巴黎奧運前，戴資穎膝傷未癒，只好棄戰新加坡公開賽，至今已經超過兩個月沒有正式比賽，為今次巴黎奧運添難度。

戴資穎在奧運的身體狀況如何，至今仍然是個未知數。（資料圖片／Getty Images）

再遇好友演上屆經典戰翻版

巴黎的薰衣草紫色球場，將是戴資穎第四個奧運回憶，大有機會是最後一次衝擊奧運金牌，但她深知這條爭金之路注定難行。「小戴」與好友兼老對手、泰國的拉查諾（Ratchanok Intanon），以及比利時的譚蓮妮（Lianne Tan）同列女單E組。

戴資穎與拉查諾在東京奧運八強合演扣人心弦一戰，兩人為了救波打到「瞓低」，拉查諾憾負後流下遺憾之淚，叫人心碎，更打動台灣網民，兩名好友偏偏今屆抽進同一組，兩個只得活一個。

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拉查諾東奧的眼淚叫人動容。（資料圖片／Getty Images）

「沒有不可能，但是會很困難」

戴資穎早前接受世界羽聯訪問，談及巴黎的衝金機會，她坦言難度甚高：「如果東京奧運沒拿到（金牌），今次要拿到不是沒有機會，但會比之前更加困難。比賽（成績）還可以，但身體和訓練狀況不是很好。」

「不完美總是存在着」，就算戴資穎的奧運最後一舞衝金失敗，都不會動搖她在羽毛球壇的傳奇地位。

對於巴黎奧運衝金，戴資穎說：「不是不可能，但很難」。（資料圖片／Getty Images）

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