何詩蓓奧運銅牌｜被問香港和中國會否組聯隊參賽 何詩蓓神回應
撰文：袁志浩
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何詩蓓香港時間周三深夜於巴黎奧運女子100米自由泳項目贏得銅牌，賽後記者會上，有德國傳媒問她對中國隊跟香港隊合併參賽的看法。
01體育記者 袁志浩 法國巴黎直擊
在賽後為獎牌得主而設的記者會，有自稱來自德國的記者用英文提問。他先恭喜及讚賞何詩蓓游出好成績，再表示看到不少觀察舉起中國國旗跟香港區旗為她打氣，問她假如未來兩支隊伍合併參賽，是否一個好主意。
雖然在場的香港泳隊教練嘗試阻止，但何詩蓓仍大方回應，「我只想說，我對所有收到的祝福很感恩，我在人群中看見很多區旗，很難想像這麼多人花時間飛到巴黎看我比賽，我感謝所有支持我的人。未來會發生什麼，我沒有任何想法，也不清楚如何回應。」
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