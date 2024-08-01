何詩蓓奧運銅牌｜被問香港和中國會否組聯隊參賽　何詩蓓神回應

何詩蓓香港時間周三深夜於巴黎奧運女子100米自由泳項目贏得銅牌，賽後記者會上，有德國傳媒問她對中國隊跟香港隊合併參賽的看法。

01體育記者 袁志浩 法國巴黎直擊



不少港人攜同香港區旗入場支持何詩蓓。（袁志浩攝）

在賽後為獎牌得主而設的記者會，有自稱來自德國的記者用英文提問。他先恭喜及讚賞何詩蓓游出好成績，再表示看到不少觀察舉起中國國旗跟香港區旗為她打氣，問她假如未來兩支隊伍合併參賽，是否一個好主意。

何詩蓓奧運銅牌｜100自摘銅 成香港首人奪四面奧運獎牌

何詩蓓巧炒回應記者難題。（袁志浩攝）

雖然在場的香港泳隊教練嘗試阻止，但何詩蓓仍大方回應，「我只想說，我對所有收到的祝福很感恩，我在人群中看見很多區旗，很難想像這麼多人花時間飛到巴黎看我比賽，我感謝所有支持我的人。未來會發生什麼，我沒有任何想法，也不清楚如何回應。」