何詩蓓奧運銅牌︱父親愛爾蘭家族顯赫　母親任職金管局高層

何詩蓓繼東京奧運奪兩銀後，巴黎奧運再添兩面獎牌，成為史上首位香港運動員連續兩屆獲兩獎牌，個人獨自擁有四面奧運獎牌，再次改寫香港體壇新一頁。上屆奧運受疫情所限，何詩蓓父母未能親身到場觀戰，今次二人終能在場見證愛女一再登上游泳頒獎台。

何詩蓓父親何熹達（Darach Haughey）是愛爾蘭人，母親梁慧鳳為香港人，為女兒改了個愛爾蘭女孩名字Siobhán，Siobhán名字跟「詩蓓」近似，於是以此為中文名。



何詩蓓開啟獎牌之門/香港首個游泳世界紀錄

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何詩蓓繼東京奧運奪兩銀後，巴黎奧運再添獎牌。（路透社）

何詩蓓媽媽為金管局高層 總裁上屆率眾同事辦公室齊睇直播

何詩蓓媽媽金管局任職風險管理部門多年，目前為外匯基金投資辦公室風險管理及監察助理總監。由於日本跟香港只有1小時的時差，因此東京奧運女子200米自由泳決賽在香港時間上午9時41分舉行，當時金管局早在決賽前已向員工發內部電郵，邀請各位同事一起到辦公室56樓欣賞比賽直播。

金管局總裁余偉文當時亦在現場，更坐在座位第一排睇直播為何詩蓓打氣。金管局的辦公室位於國際金融中心二期，分別擁有55樓、56樓部份樓面和77至88樓樓層，余偉文的辦公室在88樓。得知何詩蓓在比賽中獲得銀牌時，眾金管局員工均非常興奮，傳來的歡呼拍掌聲響震天，捧場同事「開心如嫁女」。據悉有金管局高層子女年幼時，曾與何詩蓓一起在南華會練水，難怪何詩蓓觸池一刻，整個金管局上下齊聲高呼，為這名香港及金管局女兒感到萬分驕傲。

何詩蓓大學畢業與父母合照。（何詩蓓IG圖片）

何詩蓓家世顯赫 父親為愛爾蘭政界名門之後

何詩蓓的爸爸何熹達（Darach Haughey）為愛爾蘭人，他是德勤中國退休合夥人，何熹達大約30年前移居香港，為德勤工作，負責企業重組服務。何詩蓓父親家族在愛爾蘭非常有名，出身政壇家族，他是前愛爾蘭總理、愛爾蘭共和黨領袖Charles Haughey侄子，換言之何詩蓓是後者的侄孫。Charles Haughey縱橫政壇多年，曾三度出任總理，前後執政約7年。

何熹達的堂兄弟、Charles Haughey的兒子Seán Haughey現任愛爾蘭眾議院議員，何詩蓓是他的堂侄女。Seán Haughey與何詩蓓家人近日亦身在巴黎，觀看何詩蓓的比賽。

Seán Haughey（左）與何詩蓓家人近日亦身在巴黎，觀看何詩蓓的比賽，何詩蓓姐姐雅舒也在其中（前排中）。（Ｘ）

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姐姐何雅舒也是泳手 曾夥何詩蓓一起參賽

何詩蓓有一個比她大兩年的姐姐何雅舒（Aisling Bridget Haughey），她與何詩蓓一樣自小習泳，一同就讀聖保祿小學及中學。

兩人曾一起參加2017年世界大學運動會，出戰4X100米混合泳接力。與何詩蓓主項為自由泳不同，何雅舒最擅長的是蛙泳，亦贏過本地學界金牌。在2019年何雅舒在愛爾蘭短池錦標賽贏得多面獎牌，包括女子200米蛙銀牌。兩姐妹感情要好，曾共遊迪士尼，今次也跟父母和家人一起在巴黎，親身為妹妹打氣。