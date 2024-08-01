巴黎奧運羽毛球｜鄧謝配八強止步後淚崩　謝影雪感激拍檔不離不棄

港隊羽毛球混雙組合鄧俊文／謝影雪，無緣複製上屆的佳績，巴黎奧運8強戰不敵韓國的世界冠軍組合，8強止步。

「鄧謝配」步出混合採訪區，二人即時感觸落淚。謝影雪近期一直飽受傷患困擾，兩個多月前仍然不肯定能否參賽，甚至一個月前在訓練時以淚洗面，如今能夠完成奧運會，已經是十分感恩。



鄧俊文／謝影雪八強不敵韓國組合，無緣獎牌。（路透社）

巴黎奧運．羽毛球｜鄧謝配惡鬥韓國組合飲恨 無緣四強

鄧俊文／謝影雪在巴黎奧運混雙八強鬥韓國組合徐承宰／蔡侑玎，惜以15：21及10：21直落兩局落敗，無緣晉級。兩人賽後接受香港傳媒訪問時，初段已經不禁落淚。

謝影雪在奧運前一直受到傷患困擾，她直言曾經對能否參賽成疑，「我兩﹑三個星期前還在急症室，哭着問容醫生（容樹恒醫生）：『我點算？我去唔去到（奧運）？』他堅定地對我說：『沒有問題，一定去到。』我起初打定輸數，無法參加巴黎奧運，所以如今順利完成，我十分感恩。」

謝影雪與鄧俊文賽後感觸落淚。（影片截圖）

謝影雪一邊強忍淚水，一邊表示十分享受巴黎奧運每一場賽事，自己發揮比上屆更好，已發揮自己所有能力，並訴說奧運前的遭遇。

「過去一個月，我每日都在球場哭，他（鄧俊文）承受了很多。一個月前，我擠不了牙膏﹑頭都梳不到，到我今天順利完成奧運，我要十分感謝所有背後的人。」

謝影雪要感謝的，當然少不了好拍檔鄧俊文，「在我練不到的時候，他都努力做好自己，他沒有怪我受傷﹑怪我病，好多謝他一直堅持下去。」

鄧謝配最後一次在奧運合作出戰。（路透社）

謝影雪續說，她在打完女雙後曾經想過退役，幸好遇到鄧俊文做拍檔，即使經歷如此多高低﹑面對不少傷患，鄧俊文都沒有放棄。戰畢杭州亞運後，阿雪直言受到網上留言的影響，曾經問鄧俊文要不要拆夥，「好多人留言叫我退役，讓鄧俊文找個更好的拍檔，連我都懷疑自己，對自己沒有信心，但他都堅持繼續與我拍檔，沒有放棄我。」

哭成淚人的鄧俊文同樣表示，最近一年半的心理及身體壓力相當大，因為奧運積分周期的戰績不佳，所以兩人一同逐站逐站捱過，慢慢取回信心，成功打入奧運。雖然最終無緣獎牌，但已盡最大的努力，對他們已經是滿意。