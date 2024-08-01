何詩蓓奧運銅牌｜感激港人到場支持　「只想做到最好的自己」

何詩蓓再添奧運銅牌！

何詩蓓在巴黎奧運女子100米自由泳決賽，最終第三名觸池，再添一面銅牌，生涯累積4面奧運獎牌。Siobhan賽後坦言，來到巴黎的目標並不是獎牌，而是希望做到最好的自己。



何詩蓓奧運銅牌｜100自摘銅 成香港首人奪四面奧運獎牌

何詩蓓出戰女子100米自由泳決賽，Siobhan頭50米排第2，結果游出52.33秒，最終第3名觸池，摘下銅牌，是港隊今屆第四屆獎牌，Siobhan連續兩屆摘下兩面獎牌。

何詩蓓完賽後接受訪問，她直言對銅牌不感失望，「我來今次賽事的目標並不是獎牌，只想做到最好的自己，看看自己的實力可以去到幾遠，我對時間甚為滿意，與個人最佳只差一點點。」

Siobhan強調，最重要的是知道自己近年的付出，她已付出最大努力，她坦言比起東京奧運準備的更多，過去幾年的訓練時間﹑距離比3年前更多，近年更感到年齡漸長，恢復力比以前差，雖然並不容易，但她還是十分享受今次的巴黎奧運及備戰過程，「就算辛苦都很值得」，「我多謝自己一路相信自己」。

何詩蓓特意感謝到場支持的港人，當她出場時看到不少香港區旗，無論她有沒有獎牌，大家都十分支持她。每當Siobhan看到區旗時，她都會向着揮手，回應一眾支持者，尤其是他們從香港來到巴黎，所以她非常希望與每一位道謝。

何詩蓓再次感謝港人捱夜睇比賽，對香港隊成員是十分有意義，最後寄語有夢想的小朋友，「如果有夢想就要堅持下去」。