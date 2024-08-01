何詩蓓奧運銅牌300萬獎金冠絕游泳館　女子100自金牌得主0獎金

何詩蓓接連在巴黎奧運200米及100米自由泳獲得銅牌，鎖定由馬會頒發的300萬港元獎金，勢成今屆游泳館的獎金大贏家，甚至較獨得三金的法國主場泳手馬爾尚（Léon Marchand）更多，而在100自封后的施祖唐（Sarah Sjostrom）更不會從瑞典政府獲得任何獎金。



巴黎奧運獎金 香港位列全球榜首

「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」為參加今屆奧運的香港運動員提供冠絕全球的豐厚獎金（以現金獎勵為準），個人項目金牌得主可獲600萬港元，銀牌300萬，銅牌150萬（詳見下面），何詩蓓連贏兩面銅牌，合共獲得300萬獎金。

雖然獎金及不上奪得金牌的兩位劍擊港隊成員江旻憓和張家朗，但放眼游泳館，何詩蓓儼然成為今屆賽事的獎金「第一富婆」。馬會資助下，香港隊今屆賽事獎金是204個參加巴黎奧運的代表團之中最高，力壓新加坡、台灣和印尼。

「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」巴黎奧運獎金：



個人獎金（港元）

金牌：600萬

銀牌：300萬

銅牌：150萬

第四名：75萬

第五至八名：37.5萬



團體獎金（港元）

金牌：1200萬

銀牌：600萬

銅牌：300萬

第四名：150萬

第五至八名：75萬



法國主場泳手馬爾尚（Léon Marchand）奪得三面金牌。（路透社）

法國泳手奪三金總獎金仍不及何詩蓓

「水神」菲比斯的「同門神弟」馬爾尚，今屆賽事一如所料，主場出戰閃耀游泳館，先在拿手項目400米混合泳以奧運紀錄奪金，之後更在香港時間今晨先贏得200米蛙泳，相隔不足3個半小時再出戰200米蝶泳再奪一金，而且兩場決賽同樣刷新奧運紀錄。個人獨得三面金牌，這位法國泳手可獲多少獎金？

法國今屆主場出戰，獎金方面較上屆「加碼」，每面金牌獎金8萬歐元（約67.68萬港元），較東京奧運時增加1.5萬歐元（約12.69萬港元），已遠勝美國、日本、德國和澳洲等其他體育大國。9日奧運游泳賽事，經過5日後馬爾尚獨攬3金，暫時是今屆游泳賽事表現最突出一人，3面金牌為他帶來24萬歐元獎金，折合約203萬港元，與何詩蓓穩袋的300萬仍相差近百萬。

馬爾尚仍有200米混合泳一項未戰，如他再次成功摘金，加起來的32萬歐元獎金，折合約270萬港元，還是少何詩蓓30萬。除非他在接力項目獲得獎牌，否則何詩蓓便會成為今屆奧運的獎金之王。

何詩蓓（右）兩大強敵奧卡拉瑾（中）和迪梅絲（左）。（Getty Images）

何詩蓓眾對手獎金差天共地

各大游泳強國的奧運獎牌獎金，均無法與香港相比。對比最大的正是她的100米自由泳對手絲祖唐。這位世界紀錄保持者在100自決賽力壓一眾強手勝出，她獲得的獎金竟是零！事關部分國家對奧運獎金採取不一樣的態度，例如瑞典與英國會在奧運前為運動員提供補助金，協助他們更好地備戰奧運，但不會特別向獎牌運動員再付出額外金錢獎勵，新西蘭、挪威和冰島也是屬卡奧運「零獎金」的國家。

何詩蓓兩大強敵、奧卡拉瑾（Mollie O'Callaghan）已獲兩金（200自、4X100自接力），迪梅絲（Ariarne Titmus）亦有1金1銀（400自金、200自銀）。澳洲每面金牌獎金為2萬澳元（約10.2萬港元）、銀牌為1.5萬澳元（約7.65萬港元），換言之，奧卡拉瑾可得4萬澳元（約20.4萬港元），迪梅絲則為3.5萬澳元（約17.85萬港元），何詩蓓的獎金分別是兩人近15和17倍，真是相當誇張。

當然奧運獎牌是運動界無上榮譽，不應以獎金金額來衡量，而且各個代表團在對待獎金的取態不同，亦各有其可取之處。純粹以獎金角度而論，全球位列三甲的香港、新加坡和台灣運動員，相信會令不少其他國家羨慕。