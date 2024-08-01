巴黎奧運｜加拿大女足無人機醜聞被扣6分　絕境下3戰全勝晉級八強

今屆巴黎奧運，加拿大女足陷入醜聞，被指以無人機偷拍對手新西蘭訓練，主帥普列斯特文（Beverly Priestman）、球隊分析師Joseph Lombardi及助教Jasmine Mander被國際足協（FIFA）重罰停賽一年，球隊更在分組賽階段被扣6分。

臨時易帥、重罰扣分，種種不利因素之下，力爭衛冕的加拿大卻在分組賽連場獲勝，仍能以3分在A組以次名晉級8強。



上周一（22日），新西蘭女足訓練時發現上空有無人機，因而揭發今次事件。普列斯特文最初辯稱不知情，不過The Athletics報道指，國際足協在周三（31日）展示證據，加拿大女足一名分析師拒絕普列斯特文「出於偵查目的」而使用無人機的請求。

普列斯特文因無人機醜聞，被國際足協重罰停賽一年。（資料圖片／Getty Images）

分組賽被扣6分 竟以3連勝奇蹟出線

FIFA在報告中補充，他們懷疑這種文化是否已有系統地深植在加拿大女子國家足球隊，另一位分析師也曾以電郵向普列斯特文拒絕偵查任務，以及男子隊亦有相同行為等證據。

最後一輪前被駁回上訴

加拿大因事件被扣6分，出線難度大增，今屆巴黎奧運加拿大女足前兩輪分別以2：1擊敗新西蘭及法國，因被扣6分所以仍為0分。加拿大足球隊（Canada Soccer）CEO Kevin Blue多次表示，女足球員並不知情，她們不應因今次事件受罰，該國女足亦為此上訴，不過在第三輪開始前被駁回。

加拿大分組賽前兩戰全勝，但因被扣6分所以仍為0分。（Getty Images）

1：0擊敗哥倫比亞分組三連勝

分組賽最後一輪面對哥倫比亞，今仗她們必須取分才有機會出線。效力車路士的加拿大隊長法利明（Jessie Fleming）表示這是自己參加過最獨特的分組賽，但不管判決結果如何，都會全力爭勝：「那不會改變我們的比賽計劃，或是我們想做的事。」

教練被換，上訴遭駁回，兩場勝果付諸流水，種種不利因素環繞之下，今場加拿大仍憑基利斯（Vanessa Gilles）在61分鐘的入球一箭定江山，以1：0擊敗哥倫比亞，憑A組第2名身份晉級八強。這名入球功臣賽後感嘆：「情況對我們十分不利，但我們頂住了。我們共同奮戰，跨越一切，於是得到了這個結果。」

基利斯的入球助加拿大以1：0擊敗哥倫比亞晉級。（Getty Images）

加拿大前鋒：今屆奧運就像每天都坐過山車

她續稱，隊內球員被拿走很多東西，「我們唯一能做的，便是在球場上抓緊機會，那是他們無法從我們身上拿走的——當然他們也曾嘗試。只要齊心協力，知道我們能控制什麼並前進，一切皆有可能。」

前鋒維恩斯（Evelyne Viens）形容今屆奧運就像每天都在坐過山車，而且持續一個星期：「我只知道這支球隊很特別，我為自己是其中一員感到自豪。」她又稱讚暫代主帥的助教Andy Spence十分幽默，就像美劇《Ted Lasso》（乜都得教練）中的主角一樣激勵她們，「Ted Lasso總是會說直到最後都要相信自己，我們亦會抱持這樣的想法繼續前進。」

助教Andy Spence暫代加拿大女足教練一職。（Getty Images）

晉級八強後，加拿大將於香港時間8月4日凌晨1時（周六深夜），面對世界排名第四的德國。