西貢行山｜蠔涌站起步行大腦古道 經亞視廠房、茅坪廢屋必打卡
撰文：CATT’S BLOG
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踏入颱風季節，外圍有熱帶氣旋擾攘，周三天文台預報有雨，天氣還是酷熱，小組活動走大腦古道，路不長且林蔭，蠔涌車公廟集合。
（行山日期：2024年7月17日）
早上搭車到牛池灣吃過早餐，搭92號巴士到蠔涌站下車，蠔涌未有下雨，9時30分起步，車路往界咸村方向直走，到引水道口左轉上水務路，小路就是古道入口，古道有點濕滑，慢上冇問題的。
沿古道上途經大腦石澗，向上走不遠便見曾氏祠堂，小休一會左方有路入大腦上洋村，村已荒廢但還見石牆頗宏偉，村路上有蜂竇要小心，繞過蜂窩再行一會便接回麥徑，逆走至打瀉油坳大休。
▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇
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休後下行經芙蓉別至茅坪五聯達，經茅坪廢村出梅子林下富安花園，再步至錦泰鞍山茶座下午茶，今日走11公里多，不用5小時走完。
▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇
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行山前先了解行山禮儀：
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建議放入背囊的行山裝備：
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