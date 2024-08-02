巴黎奧運體操｜比拉絲強勢奪今屆第二金　相隔8年再稱霸女子全能

美國「體操女王」比拉絲（Simone Biles）衝擊巴黎奧運個人第二金，出戰女子個人全能賽，以總成績59.131分奪金，相隔8年再奪奧運全能賽金牌。



比拉絲。（路透社）

美國「體操女王」比拉絲視今屆巴黎奧運為「救贖之旅」，女團帶領美國隊重獲金牌後，轉戰女子個人全能賽。

比拉絲與隊友蘇妮沙（Lee Sunisa）﹑巴西好手莉碧卡安達迪（Rebeca Andrade）同組，比拉絲率先在跳馬先拔頭籌，取得15.766分列首名，安達迪以15.1分緊隨其後。

比拉絲其後出戰高低槓，她在飛行轉槓時稍有失誤，只得13.733分，總成績跌至第3位。安達迪繼續穩定發揮，取得14.666分，總成績升上首位。

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阿爾及利亞的妮摩亞在強項高低項取得15.533分。（路透社）

第三項的平衡木，比拉絲再度展示其爆發力，錄得同組最高的14.566分，以總分44.065分重返榜首，安達迪以43.899分暫列次席，二人僅差0.166分，似乎女子全能金牌落在兩人身上，在最後一項的自由體操決勝負。

比拉絲經過3個項目後返回榜首。（路透社）

巴西的安達迪率先登場，取得14.033分，暫時升上榜首，壓軸登場的比拉絲甚有壓力，這名美國體操女王多個飛躍動作沒有出界，接近完美的表現，獲得15.066的高分，總成績59.131分奪金，安達迪取得57.932分摘銀﹑蘇妮莎則獲得銅牌。

比拉絲上屆因心理問題退出全能賽，如今相隔8年再稱霸女子全能賽，是她生涯第6面奧運金牌，亦是自1952年來，最年長的全能賽冠軍。

比拉絲還會參加自由體操﹑平衡木及跳馬的單項，若然再添三金的話，有望在巴黎奧運奪走5金。