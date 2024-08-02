巴黎奧運｜滑浪風帆兩港將皆無緣獎牌賽 鄭清然第7場首名衝線
撰文：趙子晉
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在馬賽舉行的巴黎奧運滑浪風帆，鄭清然與馬君正兩名港將無緣晉級獎牌賽。至於代表港隊出戰男子帆船49ers的祥傑／阿輝，同樣未能晉級。
鄭清然與馬君正分別代表港隊出戰男﹑女子滑浪風帆，馬君正在14場賽事中，其中5場打入前10位，可惜總成績排第14位；至於男子組的鄭清然，曾經6場躋身前十，第7場更加首名衝線，惟只能排第13名，兩名港將皆未能取得總成績前十，無緣打入獎牌日。
代表港隊出戰男子帆船49ers的祥傑／阿輝，則以總成績第20位完成賽事。
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