巴黎奧運｜意大利女拳手灑淚棄權　對手捲爭議照豪言：為金牌而來

難得踏上奧運舞台，來自意大利﹑出戰66公斤級的女拳手卡里莉（Angela Carini），面對阿爾及利亞的卡莉芙（Imane Khelif），卻選擇在46秒後棄權。

「我以父親之名登上擋台，我是個鬥士，但我今次為了保命才棄權，我從來未受過如此重的拳。」

卡莉芙與中華台北的林郁婷是今屆唯二捲入性別爭議，但仍然能夠出戰的女拳手，卡里莉在無可奈何下放棄。



意大利女拳手卡里莉。（Getty Images）

巴黎奧運女子拳擊爆出性別爭議，出戰女子66公斤級的阿爾及利亞拳手卡莉芙，以及出戰女子57公斤級的台灣拳手林郁婷，兩人上年被國際拳擊協會禁止出戰世界錦標賽，因為兩人未能通過性別測試，但兩名有爭議的拳手依然可以出戰巴黎奧運。

奧運女子66公斤級別16強，阿爾及利亞的卡莉芙遇上意大利拳手卡里莉，這名25歲的拳手開賽已被捱打，遭卡莉芙兩次重拳後，卡里莉突然舉手，走向繩邊，與教練溝通後，教練向拳證示意棄權。卡里莉決定棄權後，不禁落淚離開舞台。

卡里莉棄權後哭灑擋台。（Getty Images）

「公平與否，不是由我來到決定」

「我心碎了，我以父親之名站上擋台，我是個鬥士，但我今次為了保命才棄權，我從來未受過如此重的拳。」

「當我踏上擂台時，我永不放棄，但受了第一拳已經很傷，當我再受一拳後，我的鼻子感受到強烈痛感，『我受夠了』，我不想再打下去，我覺得我不能完成該場賽事，所以我決定棄權。」

卡里莉直言人生未受過如此重的拳。（Getty Images）

卡里莉哭訴着在擂台上的遭遇，她一直以國家之名出戰，但今次她做不到，她不是如此輕易放棄，能夠上場已是勝利，她強調「公平與否，不是由我來到決定」，並沒有任何的後悔，她可以昂首離開。今次事件連總理梅洛尼（Giorgia Meloni）都有發聲，「這是關於能否在公平環境作賽的問題。」

對於指控，卡莉芙毫不在意，賽後豪言：「我準備打所有對手，我是為了金牌而來。」

下場將與卡莉芙爭出線的匈牙利拳手Anna Luca Hamori，她坦言毫不畏懼，「我不理會任何傳媒所說的故事，或者社交媒體，不論是男人或女人，這場勝仗將會是我的重要的勝仗。」

卡里芙豪言：「我是為了金牌而來。」（Getty Images）

中華台北拳手林郁婷是另一個有性別爭議的選手，她同樣正面面對，「可能是對手太懼怕我的實力，所以才拿出來大做文章。」林郁婷今晚（2日）對烏茲別克拳手。