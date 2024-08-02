巴黎奧運｜雙人3米板中國隊驚險封王　墨西哥挑戰最高難度仍飲恨

巴黎奧運跳水男子雙人3米板決賽，中國驚險地保住金牌，王宗源/龍道一以2.07分之差，力壓墨西哥組合施拉耶（Juan Celaya）/奧維拿（Osmar Olvera）。中國跳水隊贏得今屆第四金，暫時全取所有雙人賽金牌，之後跳水開始個人賽。這是中國隊今屆第十二面金牌。

王宗源/龍道一在第三、四輪表現略有瑕疵，但憑最後兩輪跳出水準，王宗源/龍道一得以重奪領先位置，並以2.07分的些微差距力壓墨西哥組合，贏得這面男子雙人3米板金牌。賽後，王宗源十分激動，被影到伏在龍道一的肩上哭泣。



王宗源/龍道一最後一跳獲得95.76分的高分，鏡頭影到連法國的選手都看得O嘴。（TVB YouTube截圖）