巴黎奧運｜雙人3米板中國隊驚險封王 墨西哥挑戰最高難度仍飲恨
撰文：顏銘輝
出版：更新：
巴黎奧運跳水男子雙人3米板決賽，中國驚險地保住金牌，王宗源/龍道一以2.07分之差，力壓墨西哥組合施拉耶（Juan Celaya）/奧維拿（Osmar Olvera）。中國跳水隊贏得今屆第四金，暫時全取所有雙人賽金牌，之後跳水開始個人賽。這是中國隊今屆第十二面金牌。
王宗源/龍道一在第三、四輪表現略有瑕疵，但憑最後兩輪跳出水準，王宗源/龍道一得以重奪領先位置，並以2.07分的些微差距力壓墨西哥組合，贏得這面男子雙人3米板金牌。賽後，王宗源十分激動，被影到伏在龍道一的肩上哭泣。
王宗源賽後伏在龍道一肩上哭泣。（微博）
巴黎奧運直擊｜趙顯臻賽艇創個人最佳：做運動員就是不可為而為之巴黎奧運｜中國女排贏完美國再輕取東道主 兩連勝提早晉級八強巴黎奧運．羽毛球｜謝影雪IG發文談病患折磨：以後會更愛錫自己巴黎奧運｜柔道冠軍父親嘴對嘴強吻女義工 涉非禮被捕巴黎奧運｜從家暴到性別質疑 林郁婷以拳套迎擊更大敵人巴黎奧運游泳館俊男美女多 何詩蓓以外五大美人魚附IG連結巴黎奧運．倪夏蓮｜飲可樂一幕爆紅變廣告主角 乒乓嫲嫲親述原因巴黎奧運｜一人退出造就三人幸福 張之臻/王欣瑜臨時拍檔創奇蹟