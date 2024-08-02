巴黎奧運直擊｜趙顯臻賽艇創個人最佳：做運動員就是不可為而為之

「好似每日同保特跑100米、200米，每日都諗住贏佢，但暫時未做到。」

由輕量級轉戰公開組，香港賽艇運動員趙顯臻在巴黎奧運「越級」挑戰，面對身型比自己強壯得多的歐美選手，賽前他形容像「小巨人打巨人」。

大衛戰勝歌利亞的劇情沒有如願上演，但趙顯臻依然無憾，「咁唔代表之後做唔到，保持信念，下次香港賽艇隊一定做到㗎！」

01體育記者 袁志浩 法國巴黎直擊



「得㗎，趙顯臻！」鏡頭捕捉到他賽前「口噏噏」，原來是跟自己打氣，「吓，會影到㗎？」他沒想過小動作會被「公諸於世」，「最後一場比賽了，我只想盡力，令這個奧運周期不留遺憾。」

從輕量級轉戰公開組，趙顯臻形容是「小巨人打巨人」。（01體育記者袁志浩攝）

早前透過復活賽晉身男子單人雙槳半準決賽，趙顯臻終落入爭第19至24位的排名賽。他早段放手一博，以比平日快的速度（overpace）嘗試突圍而出，首500米僅僅落後，但自1000米起逐漸擴大優勢，就連現場評述也重提他奧運前奪得世界盃金牌的威水史。然而最後200米，他被摩納哥對手爬頭，結果在這排名賽得第二，總成績排第20完賽。

「最後已經力竭，被追過後，我再逼出多一點力，但都追不回來，盡了所有努力，好滿意成績。」他沒有違背賽前對自己的承諾，6分56.65秒，更是個人最佳成績。

趙顯臻划出個人最佳成績。（01體育記者袁志浩攝）

去年亞運摘銅後，趙顯臻想起在疫情下離鄉別井訓練，感嘆即使搏了老命，成績仍辜負家人，留下男兒淚；今天的他換上燦爛笑容，因為他知道自己沒有對不起任何人。

奧運男子單人雙槳不設輕量級、僅得公開組，原本征戰輕量級賽事的他，身型在公開組較歐、美、大洋洲選手輸蝕不少，但明知是贏不了的仗，仍咬緊牙關。「好像每日跟保特跑100米、200米，每日都想贏他，但暫時未做到。」

「這不代表之後做唔到，保持信念，挑戰永遠都有，只能向上望，看看有什麼進步空間，下次香港賽艇隊一定做到！」

趙顯臻笑稱像每日跟保特跑100米、200米。（01體育記者袁志浩攝）

他有這份自信，更多是他早已試過從谷底反彈——與鄧超萌拍檔參戰2016年里約奧運後，趙顯臻轉戰單人項目，上屆東京奧運卻錯失資格，為重返奧運舞台，他等了八年。沒有人會明白他的弧獨，晨早6點天未光，他已在人跡罕至的城門河上無間斷地比劃着雙手，一天三課，一星期六日，過去八年每周如是。

「凡事不能一帆風順，我當年玩風帆也喜歡逆風，像彈弓一樣，你不壓它，不會知道它能彈得有多高。」曾是滑浪風帆運動員的趙顯臻還能開玩笑，大概他已經看開了，即使遇上在公開級別的無盡挫敗，也摧毀不了他。「做運動員就是不可為而為之，無永遠的冠軍，若（拿到）冠軍（就）放鬆下來，張家朗無法衛冕金牌吧。」

趙顯臻賽後露出燦爛笑容。（01體育記者袁志浩攝）

趙顯臻說過，假如當年曾出戰東京奧運，或許已經退役；巴黎之後，他還有留下來的動力嗎？那句「下次一定做到」，似乎是暗示，「不排除吧，今次五場比賽都划出穩定的時間，第一日、最後一日更是個人最佳，我還有很多潛力未發揮，始終人類潛能無限。」

潛能要逼出來，趙顯臻明日如常練習，三周後便直飛加拿大出席世錦賽。他依然向目標不斷划，哪怕看不到結果，仍有香港人在身旁為他落力打氣。