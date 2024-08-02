巴黎奧運｜從家暴到性別質疑　林郁婷以拳套迎擊更大敵人

今屆巴黎奧運，掀起一輪性別爭議風暴。

意大利女拳手卡里莉（Angela Carini）被阿爾及利亞的卡莉芙（Imane Khelif）擊敗，哭訴「為了保命才棄權，我從來未受過如此重的拳」。

卡莉芙及中華台北拳手林郁婷去年曾遭國際拳擊理事會（IBA）在世界錦標賽取消資格，令兩名拳手再被推上風口浪尖，國際奧委會隨即反擊，指兩人合資格參賽，反指已遭踢出奧委會的IBA當時做法有問題。

飽受種種指控的林郁婷正面回應外界質疑，這名28歲女拳手已學習拳擊二十年，背後原因是為了保護家人，但現在，林郁婷須面對更大的傷害。



「拳擊這個運動，對手出拳來，你如果一味地往後面退、防守，那你就永遠都處於被動。你只有往前衝，就是勇敢地去面對對手的拳，去做出反應，你才有辦法先一步打到對手。」

數年前WOWSight.tw的專訪中，現為兩屆拳擊世錦賽冠軍的林郁婷表示，一直以來自己的訓練對象基本上都是男性，「男生的速度一定比你快、拳比你重、反應比你好」，她稱一開始也被打得鼻青臉腫，但認為拳擊的關鍵是勇氣，「就是要有勇氣去面對男生的拳」。

林郁婷（左），曾獲兩屆拳擊世錦賽冠軍。（Getty Images）

這句話從她口中說出來，有一種外人難以察覺的沉重。林郁婷在2013年參加世界青少年女子拳擊錦標賽，奪冠創造歷史，當時只有18歲的小妮子，仍不習慣面對鏡頭，靦腆沉靜地表示：「因為小時候爸爸常常打媽媽，所以我加入了拳擊隊，希望我可以用自己的力量來保護媽媽。」

林郁婷曾表示加入拳擊隊學習拳擊，是希望可以用自己力量來保護媽媽。（Youtube截圖）

林郁婷媽媽一開始其實也不理解，為什麼一名女生，要去玩這種「暴力」、「打架」的活動？可在女兒堅持下，漸漸轉變為理解及支持，亦為林郁婷辛苦訓練後滿身傷痕、偷偷搽藥感到心痛：「我真的都不知道，她有這麼痛。」

為保護家人戴上拳套，愛上拳擊這項運動，卻因此屢次身陷輿論風暴。去年參加世錦賽獲第三名，卻被大會以未通過賽前性別檢測為由，判決銅牌失格，她在出發往巴黎奧運前，與雜誌《Vogue Taiwan》談起這件事時，仍忿忿不平。

「覺得自己像是岳飛，被冠上了莫須有的罪名。我參與這個協會的比賽那麼多次，光世錦賽就七次，怎麼只有這次說我有問題。不能因為我的長相打扮不同於傳統女性的樣貌，就這樣對我。」

林郁婷坦承去年失去銅牌資格後，外界的聲音讓她「很不舒服」。（林郁婷Instagram）

縱使之後台灣體育署重新檢驗的結果，都符合國際參賽規定，但被褫奪的獎牌仍無法追回。不過更讓林郁婷感到不舒服的，是社會上對她的抨擊，網絡上「人妖」、「男的」、「禁藥」等字眼隨處可見。這份檢測結果，也沒能還她清白。

相似的性別質疑，對林郁婷來說已是從小到大都見慣的家常便飯：「我走去女廁，她（有名女性）說不好意思，這裏是女廁喔。我說我知道，我是女生。」即使被朋友介紹給朋友時，也經常會聽到對方驚呼：「什麼？她是女生！？」

林郁婷表示常被認錯是男生。（林郁婷Instagram）

1.75米的身高，中性的外表與打扮，加上外界對拳擊運動的刻板印象，讓林郁婷經常聽到類似的聲音，她一直未有理會，反而堅決而坦然地做最真實的自己。可這一次，讓她感到難以接受。

「當我被打到流鼻血，倒在地上的時候，你們其他人都沒有看到。你只會看到很多人為了某一篇報道、我這中性的外表，就會把我聯想說，啊你就是怎麼樣，男生什麼的。」她接受台灣公共電視台訪問時，無奈道。「亞運這麼大型的比賽，我都平安地完賽了，當初講話的那些人在哪裏？」

林郁婷因中性外表及打扮，從小到大都面對性別質疑。（林郁婷Instagram）

今次巴黎奧運，拳擊界別再度掀起輿論風暴。《哈利波特》作者JK羅琳（J.K. Rowling），在X（前稱Twitter）轉發英國《衛報》報道，質疑今次奧運有跨性別拳手參賽，「這種瘋狂要怎樣才能停止？等到有女拳擊手為此受到危及生命的傷害？還是等到有女拳擊手因此被殺？」該篇報道的兩張照片，便是卡莉芙與林郁婷。

外界質疑再度來到面前，這次林郁婷未有選擇啞忍，而是主動正面回應：「對手可能懼怕我實力，所以拿一些毛病來挑、做文章。」

回看剛奪青少年女子世錦賽冠軍後，她曾對鏡頭說出：「希望我有一天也可以站上世界的舞台，發光發熱，讓大家都知道，我的名字叫做林郁婷。」或許現在在林郁婷面前的，不是一個正面意義的機會，但她能夠做的，便是勇敢地頂着那些或許是人生中遇過最重的拳頭砥礪前行，擊碎所有質疑，讓所有人都知道林郁婷這個名字。