巴黎奧運｜35歲法國柔道傳奇第四金　生涯曾錄得154場連勝

當外界推測是麥巴比或是施丹負責燃點聖火時，最終由法國柔道傳奇利拿（Teddy Riner）肩負重任。或許世人對這個名字不算認識，但利拿的名字在法國卻是響噹噹，是媲美球王施丹級數的運動員。

35歲的利拿角逐柔道男子100公斤級別，縱然巴黎奧運是他今年首戰，這名法國傳奇級選手過關斬將封王，摘下個人第四面奧運金牌，成為史上最成功的柔道運動員。



利拿負責燃點巴黎奧運的聖火。（Getty Images）

35歲的柔道好手利拿，負責點燃巴黎奧運的聖火，這位柔道傳奇曾在2016年里約奧運任持旗手，可見他在法國的地位，他在當地的知名度媲美球王施丹。

利拿在倫敦奧運及里約奧運的男子100公斤級兩摘金牌，加上上屆東京的混合團體冠軍，生涯累積3面奧運金牌。利拿在2010至2020年期間未嘗一敗，取得154場連勝，同時贏11個世界冠軍。

利拿生涯獲得3面奧運金牌。（資料圖片／Getty Images）

利拿的連勝紀錄，2020年在巴黎的大滿貫（Paris Grand Slam）告終。運動員生涯總有盡時，當時的利拿認為自己的柔道生涯已經差不多走到盡頭，「我的生涯已經過去了，我對自己過往所做的一切感到自豪，所以我不太失望。」

「我經常懷疑自己，我的團隊一直不明白我，就算你跟我說：『我是最好的』，在我眼中，我不是，自我懷疑是我進步的燃料。」

利拿在奧運決賽以「一本」奠勝。（Getty Images）

第五度參加奧運會的利拿，相隔4年後再度在巴黎出戰。舉行柔道的巴黎臨時大皇宮，場內滿佈為利拿打氣的聲音，籃球名將東尼柏加（Tony Parker）及總統馬克龍也趕及到場，觀看利拿的賽事。

世界排名第7﹑今年未曾出戰任何賽事的利拿，先後擊敗塔吉克﹑日本﹑格魯吉亞﹑古巴選手，殺入決賽。與23歲的金民宗爭冠軍，長達4分鐘33秒的賽事，利拿以一記「一本」擊倒對手，贏得個人奧運第四金，全場的法國支持者欣喜若狂，包括在場的家人及總統馬克龍。

總統馬克龍亦上前祝賀利拿。（Getty Images）

「這（奪金）是一種巨大的自豪感，即使現時未能消化，因為在主場出戰，所以更加特別。我在職業生涯曾經多次想過，在重要的決賽以『一本』取勝，今天我在家門口做到了。」

巴黎奧運的金牌不會是利拿的終點，「2028年洛杉磯奧運？當然想，但我先享受這面金牌吧！」