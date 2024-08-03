巴黎奧運｜男子彈網中國包辦銀銅 多名選手彈飛全靠教練眼明手快
撰文：威廉神
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巴黎奧運男子彈網，以中立身分參賽的白羅斯選手列雲諾維（Ivan Litvinovich）得金牌，18歲中國小將王梓賽得銀牌，另一位中國選手嚴浪宇得銅牌。雖然中國隊包辦銀、銅兩牌，但連續3屆在男子彈網無緣金牌。
彈網似乎是一項很易失誤的運動，多名選手在資格賽及決賽都試過偏離彈網，要靠教練及工作人員反應快，趕緊用軟墊接住從空中跌下來的運動員。網民看過彈網比賽，都紛紛表示危險。
巴黎奧運男子彈網，列雲諾維（Ivan Litvinovich）順利衛冕。這位白羅斯運動員今屆以中立身分參賽，跳出63.090分，力壓兩名中國選手封王。
18歲中國小將王梓賽成績突出，取得61.89分得銀牌，嚴浪宇則以60.95分得銅牌。在賽後的頒獎台上，列雲諾維、王梓賽及嚴浪宇一起擁抱慶祝。
三甲選手擁抱慶祝。（微博）
看過昨日的彈網比賽，不少網民都大開眼界，認為彈網很危險。澳洲選手巴堤（Brock Batty）、新西蘭的戴倫舒密特（Dylan Schmidt）、哈薩克的穆沙巴耶夫（Danil Mussabayev）、日本的西岡隆成、美國的梳斯達克（Aliaksei Shostak）等選手都試過跳了出彈網外，幸好教練準備就緒，用軟墊接住他們。
內地微博出現了「蹦床好危險」的標籤，留言包括「已被蹦床嚇死」、「別說摔了 就光看一個個能跳那麼高我都害怕」、「的確太嚇人了，而且失誤率還挺高」、「取得好成績的同時，希望你們也都平平安安的下來」、「太危險這項目，運動員們這的太牛了，安全更重要」。蹦床是彈網在內地的叫法。
日本的西岡隆成跳到彈網的邊緣，教練已經在那裏準備好軟墊。（微博）
美國的梳斯達克（Aliaksei Shostak）跳了出去，教練行不及過去，只好用「飛墊」之計。梳斯達克在資格賽排第10名，無緣決賽。（微博）
澳洲選手巴堤（Brock Batty）完全跳出了彈網範圍，幸好教練已經早有預備。（微博）
新西蘭的戴倫舒密特（Dylan Schmidt）決賽失手，跳出彈網，幸有教練接住。（微博）
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