巴黎奧運︱中國彈網女將嚴重失手彈出場區　朱雪盈得第四衛冕失敗

中國隊在巴黎奧運彈網強勢出擊，男、女子組皆有兩位選手晉身決賽。不過東京奧運金牌得主朱雪盈在女子組決賽稍有失手，以55.51分獲得第四名，與冠軍英國選手佩治（Bryony Page）相差不足一分，這位中國「彈網女神」哭成淚人。

最後一位出場的另一中國選手胡譯乘更出現重大失誤，比賽早段已因彈離場區，只得全場最低的11.79分。男子組方面，中國隊的王梓賽、嚴浪宇分別獲得銀、銅牌。



中國「彈網女神」朱雪盈失落冠軍，哭成淚人。（新華社）

中國「彈網女神」朱雪瑩決賽失利痛哭

東京奧運女子彈網賽事，中國的朱雪盈、劉靈玲包辦金、銀牌，今屆奧運中國再次有「雙保險」，朱雪盈以首名成績入初賽，強勢力爭衛冕，另一中國選手胡譯乘亦以第三名成績入圍。

以獨立中立運動員（AIN）身份參賽的白俄羅斯（又稱：白羅斯）選手巴迪斯奧絲卡雅（Viyaleta Bardzilouskaya ）率先出場，獲得56.06分；朱雪瑩緊接出場，比賽中途有點偏離中心位置，並影響之後數個動作的質量，被稍為扣分下得55.510分，得悉分數後朱雪瑩已顯得相當失望。

胡譯乘壓軸出場失手彈出場區 英國老將奪冠

另一熱門選手是2021、2023兩屆世界冠軍佩治（Bryony Page），她甫出場彈跳高度已明顯較對手優勝，整套動作難度和質素兼備，落點大致都在彈網中心範圍（紅色方格），當她一聽到獲得全場最高的56.48分時，佩治和朱雪瑩分別痛哭，前者是狂喜，後者是失望。

當時中國隊尚未絕望，另一選手胡譯乘壓軸出場。可是她在早段已出現嚴重失誤，進行第三組翻騰動作時，位置太貼近彈網邊下方，雙腳落地後再向後翻滾，彈離場區，離場時她失望得雙手抱頭，她只得到全場最低的11.79分，在8位決賽選手中敬陪末席。

胡譯乘嚴重失手彈離場區。（新華社）

胡譯乘失手連環圖（鍵入放大）

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女子彈網的天堂與地獄

佩治早在2016年奧運摘銀，2021年東京奧運屈居兩位中國選手之後獲銅，如今已是33歲老將的她終於奪得金牌，首嘗奧運冠軍滋味。

巴迪斯奧絲卡雅獲得銀牌，第八名入決賽的加拿大選手美科賀（ Sophiane Méthot ）表現遠勝初賽，獲55.650分，以0.14分壓過朱雪瑩獲銅牌。朱雪瑩三甲不入，衛冕失敗再次哭成淚人。