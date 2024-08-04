巴黎奧運．劍擊｜烏克蘭劍后資格失而復得　摘一金一銅獲圓滿結局

上年7月的世界劍擊錦標賽，烏克蘭佩劍名將卡蘭（Olga Kharlan）拒絕與俄羅斯劍手握手，一度被取消資格而引起軒然大波，最終獲得國際奧委會主席巴赫挽留，特別給予她奧運資格。

一年後，卡蘭如常出戰巴黎奧運，先在個人摘下銅牌，其後率領烏克蘭戰女團，決賽再展「劍后」風範，最後一局落後下反勝韓國，繼2008年北京奧運後再贏女子佩劍團體金牌。



烏克蘭美女劍后拒與俄羅斯敗將握手被DQ 後者曾呆坐劍道半小時

烏克蘭劍后拒握手被DQ引軒然大波 受邀獲奧運資格 FIE終轉軚

2023年世界錦標賽，因為俄烏戰爭的關係，國際劍聯（FIE）容許俄羅斯及白羅斯兩國劍手重返國際賽，烏克蘭的卡蘭正好在女子佩劍首圈碰上俄羅斯的施美露娃，縱然卡蘭以15：7輕勝，但賽後她不願與俄國劍手握手，以拍劍代替，但對方同樣堅持，兩人最後不歡而散，施美露娃在劍道上逗留超過半小時，卡蘭則因為沒有握手，違反賽例而獲黑牌，被取消參賽資格。

卡蘭上年世錦賽因「握手門」而被取消資格。（資料圖片）

根據FIE賽例，若劍手獲黑牌的話，將停賽60日，不能參與任何賽事，對當時正爭奪巴黎奧運資格的卡蘭有影響。「握手門」爭議引起軒然大波，國際奧委會主席巴赫特意向卡蘭發信，同時為卡蘭增加一個奧運名額，烏克蘭最終於獲得團體參賽資格。

卡蘭在巴黎奧運個人賽殺入四強。（路透社）

奧運資格失而復得，一年過後，卡蘭如常代表烏克蘭出戰，她在個人賽殺入四強，不敵主場劍手鮑莎（Sara Balzer），結果銅牌戰以15：14驚險擊敗韓國劍手。

「我將這面獎牌獻給烏克蘭的人民，這是獻給大家的，獻給所有因為戰事被殺害而無法來奧運的運動員。」

卡蘭在個人賽再摘銅。（路透社）

卡蘭周六（3日）率領烏克蘭出戰女子佩劍團體賽，連挫意大利與日本後殺入決賽，與韓國爭金牌。烏克蘭第四局曾經落後14：20，卡蘭上場立即收復失地，單局打出9：5收窄差距，卡蘭最後一局登場時，烏克蘭本身落後3劍，這名烏克蘭劍后連贏3分追平，最終單局贏8：2，以45：42反勝韓國，卡蘭今仗拿下22分，成為烏克蘭奪金功臣，烏國自2008年北京奧運後再封后。

卡蘭領烏克蘭女團奪金。（Getty Images）

烏克蘭北京奧運佩劍女團奪金時，卡蘭已是其中一員，相隔16年後她仍在陣中，這面獎牌是卡蘭生涯第6面奧運獎牌，是烏國史上最成功的劍手，她的劍擊生涯只差奧運個人金牌就圓滿。

曾經差點失落奧運，如今獲得一金一銅，卡蘭的巴黎奧運生涯總算圓滿。