巴黎奧運．田徑｜百米女飛人為何無牙買加？大師姐連上線機會都無

巴黎奧運女子100米短跑決賽爆出大冷門，冠軍由加勒比海小國聖盧西亞（Saint Lucia）的艾菲特（Julien Alfred）跑出個人最佳成績10.72秒奪金，力壓兩名美國跑手。大家心裏可能都有個疑問——為何百米女飛人三甲沒有加買牙女將？

過去4屆奧運，百米女飛人寶座都是由牙買加跑手贏得，今屆決賽卻罕有地只有一位克萊頓（Tia Clayton）一位19歲小將入決賽，她僅以11.04秒在8位決賽選手中得第七名。奧運女子100米共獲2金1銀1銅的名將費莎（Shelly-Ann Fraser-Pryce），因為一個離奇原因，連上線機會也沒有。



艾菲特力壓兩名美國跑手，成為巴黎奧運的百米女飛人，三甲沒有牙買加選手。（路透社）

牙買加人為短跑着迷

牙買加過去近廿年取代美國，成為短跑第一大國，2008年起過去四屆奧運由費莎和湯臣兩大名將包辦百米女飛人金牌，200米短跑自2000年奧運起亦六屆贏了五屆，東京奧運女子100米決賽，三甲正是由湯臣、費莎和積臣（Shericka Jackson）三位牙買加跑手包攬。男子組方面當然還有「飛人」保特（Usain Bolt）包辦2008、2012、2016三屆奧運100米及200米金牌。

牙買加這個加勒比海小國，人口只有270多萬，國民卻對短跑和田徑運動情有獨鍾，今屆奧運代表團58位運動員當中，有54人都是參加田徑賽事。今屆女子100米短跑賽事，牙買加在奧運前已有一大不利因素——2016、2020連續兩屆奧運包辦100及200米金牌的湯臣（Elaine Thompson-Herah）因傷錯過牙買加奧運選拔賽，最終今屆賽事派出另一名將費莎、科比絲（Shashalee Forbes）及克萊頓三人參賽。

東京奧運女子100米決賽，三甲正是由湯臣、費莎和積臣（Shericka Jackson）三位牙買加跑手包攬。（Getty Images）

近屆奧運女子100米金牌得主

2008／費莎（Shelly-Ann Fraser-Pryce）／牙買加

2012／費莎（Shelly-Ann Fraser-Pryce）／牙買加

2016／湯臣（Elaine Thompson-Herah）／牙買加

2020／湯臣（Elaine Thompson-Herah）／牙買加

2024／艾菲特（Julien Alfred）／聖盧西亞



費莎（Shelly-Ann Fraser-Pryce）次名入準決賽，卻不見人影。（Getty Images）

兩金名將準決賽前出事故，終沒有上線

牙買加在女子短跑實力超群，甚至不時出現包辦三甲的情況，美國失落奧運女飛人寶座多年，近年在「新花蝴蝶」莎卡莉李察臣（Sha'Carri Richardson）冒起下，萬眾期待今屆奧運兩國女飛人決戰。可是結果不似預期，以次名成績入準決賽的費莎，缺席決賽前個半小時上演的準決賽，科比絲準決賽僅跑出11.20秒，無緣決賽，因此決賽8位選手中，罕有地只得克萊頓一個牙買加人。

克萊頓只得第七，冠軍由較牙買加面積更細的鄰國、聖盧西亞跑手艾菲特（Julien Alfred）贏得。以為是一場牙買加與美國的大戰，失去一位主角之下無法上演。牙買加領隊指37歲的「媽媽飛人」費莎有傷在身才缺席準決賽，可是網上流傳一條她被在場工作人員禁止入場熱身的影片，費莎在影片中稱，「他們更改了規則，我們一直從這個閘口進入。」

巴黎奧運．田徑｜百米女飛人決賽，只得一位牙買加選手。（Getty Images）

費莎最後一屆奧運悲劇終了

牙買加團隊在社交媒體平台交代，稱費莎最終獲准入場，但未有澄清她退賽是否跟事件有關。費莎其後在IG發文，「我難以用文字形容我有多失望，我知道我的支持者跟我一樣失望。從2008年初戰奧運起，一直獲粉絲支持，我真是十分幸運。整個短跑生涯，粉絲、國家及更大社群的支持，讓我非常感激。」

「我的每一步、每次勝利，你們都陪伴着我。我的信仰沿途支撐着我，多謝你們今天和每天繼續支持我。」費莎文中始終沒有說明她未有出戰準決賽的理由，她在奧運前已說明今屆是她的最後一屆奧運，想不到這位牙買加「大師姐」會以這個遺憾方式結束奧運之旅。

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原在5線出戰的費莎缺陣準決賽。（路透社）

第6線出戰﹑來自中美洲島國聖盧西亞的艾菲特，準決賽跑出10.84秒，以首名晉身決賽。這名聖盧西亞跑手半程後拉開明顯差距，結果以10.72秒，力壓美國的李察臣及謝花遜（Melissa Jefferson）首名衝線，跑出個人最佳時間奪金。

艾菲特爆冷贏冠軍，同時創下聖盧西亞的歷史，成為該國自1996年參加奧運會以來的首面奧運獎牌，更加是價值連城的女子100米金牌。

艾菲特以10.72秒首名衝線奪金。（路透社）