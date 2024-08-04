巴黎奧運｜法國撐竿跳選手下體「卡杆」致出局　一夜爆紅粉絲暴增

香港短跑選手刁俊稀周六（3日）在本港成為網絡熱話，巴黎奧運撐竿跳項目上，亦有一位「大雕兄」成為全球紅人。

法國選手Anthony Ammirati挑戰5.70米時，便因為下體撞跌橫杆而被淘汰，隨即在網絡上爆紅。他的Instagram粉絲人數因此暴漲，更被網民笑稱「在另一方面成功」。



男子撐竿跳資格賽，Anthony Ammirati代表法國出戰，此前他挑戰5.40及5.60米都一跳成功，並挑戰5.70米。

法國撐竿跳選手Anthony Ammirati，在今次奧運資格賽意外爆紅。（Getty Images）

這名21歲選手，今季最佳成績是5.72米，個人最佳則是5.81米，對他而言，這不是個容易挑戰的高度。

Anthony Ammirati前兩跳均失敗，最後一跳時，他的身體已經越過橫杆，雖然膝蓋稍微碰到、但未有撞跌橫杆；未料橫杆還是掉下、意味他這一跳仍失敗，原來他的下體卡到橫杆，因而失敗，這一幕令旁述也語塞。

根據賽制，要晉級需成功跳到5.82米、或排名前12，Anthony Ammirati成績不足以出線。由於他沒有參加其他項目，因此被淘汰後，已結束今屆巴黎奧運之旅。

Anthony Ammirati最後一跳本已成功跳過橫杆，不想下體竟意外將其撞跌。（路透社）

不過由於下體撞跌橫杆的情況罕見，相關影片隨即在網絡爆紅，美國媒體Athlon Sports指，Anthony Ammirati的Instagram粉絲，一夜之間從8400人暴增到現在5.7萬人，增加接近6倍。

雖然他出局後神情沮喪，但網民亦紛紛留言「鼓勵他」，或是留下茄子Emoji：「奧運不會令你富有，但Onlyfans（付費內容平台，經常被用於售賣成人內容）會，我們在等你！」、「不用擔心！你在其他地方贏了」、「他帶法國麵包去參賽」、「在選手村贏回來」。

Anthony Ammirati的Instagram粉絲一夜暴漲。（Instagram截圖）

Anthony Ammirati賽後未有接受媒體訪問，不過法國田徑總會（French Athletic Federation）在官網貼出選手留言，這名撐竿跳選手對比賽結果表示「十分失望」：「我有點沮喪，因為第三次嘗試跳5.70米時，我沒有任何失誤。」

首次奧運之旅完結，他亦稱是第一次在沒有任何壓力下參賽：「我賽前只有一個目標，在廣大觀眾面前作賽（即進入決賽），我差一點就達成了。」

Anthony Ammirati以罕見方式落敗，但也讓自己名字在網絡知名度大增。（路透社）

值得一提是，其實日本選手荻田大樹在2016奧運亦有疑似經歷，也曾被大肆報道，不過他事後稱這是外國媒體貶低及取笑他，與事實完全不符。英國BBC就此詢問新加坡撐竿跳專家David Yeo，後者指荻田大樹是不慎用手將橫杆推跌，而非下體。