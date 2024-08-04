巴黎奧運．游泳｜美國女水神追平菲比斯成就　練水頂杯舊片再瘋傳

撰文：吳慕兒
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四戰奧運的美國「女水神」莉迪姬（Katie Ledecky），近年在中距離賽事速度雖已及不上最大強敵、澳洲泳手迪梅絲（Ariarne Titmus），今屆400米自由泳決賽甚至同時不敵加拿大天才麥堅杜殊（Summer McIntosh），只得第三名，惟她在更長途賽事統治力依然，繼贏得1500米自由泳金牌後，跟迪梅絲在800自的巔峰對決以由頭帶到尾姿態封后，個人歷屆累積第9面金牌，成為美國史上金牌數目最多女選手，也在奧運金牌榜與另外4位名將並列次席。
莉迪姬稱霸女子中長距離游泳多年，她的泳術長年被外界研究，近日她數年前一條有趣的影片再次被瘋傳，盡顯她的高明泳術。

莉迪姬完勝迪梅絲，連續四屆奧運贏得800自金牌。（路透社）

莉迪姬奧運獎牌紀錄
2012／1金（800自）
2016／4金（200自、400自、800自、4X200自）、1銀（4X100自）
2020／2金（800自、1500自）、2銀（400自、4X200自）
2024／2金（800自、1500自）、1銀（4X200自）、1銅（400自）
總數／9金4銀1銅

連續四屆同一項目奪金追平菲比斯成就

莉迪姬在美國本土長年稱霸200米以上自由泳項目，但她在東京奧運200自決賽只得第五，她在此距離的速度已跟不上迪梅絲、奧卡拉瑾兩位澳洲泳手，以及何詩蓓和麥堅杜殊，今年就算勝出國家選拔賽，仍在巴黎奧運棄戰此項，去到400自也只得第三，不過在800自以上依然是她的天下。

迪梅絲200自摘銀，400自奪金，800自她希望再次拉下莉迪姬的后座。踢腳較頻密的迪梅絲，比賽早段起一直緊貼帶前的莉迪姬，但去到比賽後段還是及不上莉迪姬，女水神以8分11.04秒封后，跟她保持的8分04.79秒世界紀錄已差一大截，惟已較迪梅絲快超過一秒。這是她連續四屆奧運在同一項目奪金，追平美國隊師兄菲比斯的成就（菲比斯四連霸的項目為200米混合泳）。

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莉迪姬主動先後高舉亞軍迪梅絲（右）和季軍馬頓的手祝賀對方，盡顯大將之風。（Getty Images）

練水頂杯舊片盡顯高超泳術

9面奧運金牌，令她一躍成為史上獲得第二最多奧運金牌的選手，與田徑名將劉易斯、「水怪」史匹茲兩位美國前輩，以及芬蘭田徑傳奇Paavo Nurmi和前蘇聯體操女將拉特尼娜（Larisa Latynina）並列，僅次贏得23面金牌的菲比斯。

莉迪姬的泳術到底有多強？數年前她曾作出一項挑戰，倒一杯滿滿的朱古力奶，用頭部頂着水杯，在泳池中平穩地游畢整個塘，全程水杯在她泳帽上紋風不動，朱古力奶一滴也沒有漏出來，游到對岸她拿下水杯，將朱古力奶飲光。近日這條影片再次在社交媒體被瘋傳。

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【莉迪姬練水頂杯一滴不漏連環圖】

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曾自我懷疑小女孩變女水神

800自決賽後，她主動先後高舉亞軍迪梅絲和季軍馬頓（Paige Madden）的手祝賀對方，盡顯大將之風。如今難以想像，莉迪姬在生涯初期，看着菲比斯的報道，便認定自己的身材比例不及「大師兄」，她覺得自己雙手太短、腰部又不長，沒有菲比斯那樣的「天生飛魚」條件。不過她沒有因此放棄，在教練鼓勵下，研究一套適合自己的游法，漸漸登上游泳巨星之路，而她的獨特泳式更成為外界稱頌為研究對象。

她早已不再是跟在「大師兄」菲比斯身後那個曾懷疑自己天份不足的小女孩，就算在較短距離已失去昔日優勢，這位27歲泳將依然毫無爭議地是大家心目中地位崇高的「女水神」。

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莉迪姬在800自奧運四連霸，是繼菲比斯後第一人在同一游泳項目達到此成就。（Getty Images）

莉迪姬頂杯一滴不漏影片重溫：

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