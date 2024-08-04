巴黎奧運網球男單決賽｜祖高域苦戰近3小時　挫艾卡拉斯摘金圓夢

巴黎奧運網球男單決賽，兩代球星爭金，由37歲的塞爾維亞球手祖高域（Novak Djokovic）鬥21歲新一代「泥地王」西班牙的艾卡拉斯（Carlos Alcaraz）。這場網球男單決賽預計在香港時間晚上7時30分舉行，因為有延誤，比賽在8時許展開。

最終，兩人兩盤都打到決勝局，皆由祖高域贏出，他以2：0盤數擊敗艾卡拉斯，首奪奧運男單金牌。



第一盤戰情拉鋸，祖高域有5次破發機會，艾卡拉斯全數擋得住；艾卡拉斯則有8次破發機會，同樣全被祖高域挽救得到。兩人互保發球局至6：6，在決勝局，祖高域贏細分7：3，先拔頭籌。

第二盤兩人幾乎複製首盤形勢，勢均力敵，連break point機會都少，只得祖高域有1次，亦被艾卡拉斯救到。兩人再次保住自己的所有發球局，打成6：6，又一次要以決勝局分高下。在第二盤的決勝局，祖高域先贏兩分，艾卡拉斯追成2：2，之後祖高域佔優，連贏3分至5：2。艾卡拉斯打落網，祖高域拉開到6：2。祖高域以一記精彩的直線取分，決勝局贏細分7：2，直落兩盤贏2：0擊敗艾卡拉斯，首次在奧運男單封王。

這場比賽由香港時間晚上8時多開波，打到晚上約11時，兩盤的比賽打出2小時50分。

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祖高域（Getty Images）

祖高域及艾卡拉斯在晉級過程皆是直落兩盤贏波。祖高域在次圈以6：1及6：4淘汰老對手拿度，而八強算是最難打，以6：3及7：6擊敗8號種子的希臘球手施斯柏斯（Stefanos Tsitsipas）。世界排名第二的祖高域是今屆的頭號種子，四強再以6：4及6：2贏了意大利的穆薩迪（Lorenzo Musetti）。

祖高域是24次大滿貫得主，但之前一直未贏過奧運男單金牌，最接近的是2008年，在四強不敵拿度，最後得銅牌。

艾卡拉斯（Getty Images）

艾卡拉斯目前世界排名第三位，為今屆賽事的2號種子，他在八強以6：3及7：6贏9號種子的美國湯美保羅（Tommy Paul），到四強以兩盤6：1輕取加拿大的奧格艾里阿辛（Felix Auger-Aliassime）入決賽。作為後起之秀，艾卡拉斯已經4次贏過大滿貫錦標。