巴黎奧運｜菲律賓史上首金男誕生　豐厚獎金+送樓+終身任食自助餐

24歲菲律賓體操選手于洛（Carlos Yulo）昨日（3日）創造歷史，贏得男子自由體操金牌，成為菲律賓史上首位金牌男運動員，為國家贏得史上第二金。于洛將獲得約175萬港元獎金，並獲贈一個兩房住宅單位。不少菲律賓商家爭相向于洛送上獎勵，有連鎖飲食集團宣布讓于洛一生免費任食。



菲律賓體操選手于洛（Carlos Yulo）贏得自由體操金牌，為菲國贏得史上第二金，他成為國家史上首位奧運金牌男運動員。（路透社）

菲律賓體操選手于洛（Carlos Yulo）贏得自由體操金牌，為菲國贏得史上第二金，他成為國家史上首位奧運金牌男運動員。（路透社）

于洛在巴黎奧運男子自由體操決賽，獲得15分，力壓14.966分的以色列選手，贏得金牌，成為菲律賓首位金牌男運動員。這是菲律賓史上第二面奧運金牌，第一面是上屆東京奧運，由戴亞絲（Hidilyn Diaz）在舉重女子55公斤級贏得。

菲律賓體操選手于洛（Carlos Yulo）贏得自由體操金牌，為菲國贏得史上第二金，他成為國家史上首位奧運金牌男運動員。（路透社）

菲律賓體操選手于洛（Carlos Yulo）贏得自由體操金牌，為菲國贏得史上第二金，他成為國家史上首位奧運金牌男運動員。（路透社）

于洛賽後說：「我們只是一個小國家，所以能夠贏得一面金牌，對我們的意義非常大。我想將這面金牌獻給支持我的菲律賓人民。」于洛所指的「小國家」應是以體育角度而言，畢竟菲律賓人口逾1.1億，不過在奧運史上獲得的獎牌不算多，共2金5銀8銅。

獲得金牌的菲律賓運動員會獲獎一間兩房單位。對於有樓送，他捉緊金牌地說：「那個只是額外獎勵，這個（金牌）才是最重要。」

菲律賓體操選手于洛（Carlos Yulo）贏得自由體操金牌，為菲國贏得史上第二金，他成為國家史上首位奧運金牌男運動員。（路透社）

他說：「我付出努力，而且得到很多人幫助。我的成功也是他們的成功。我很開心贏得金牌，還贏到一間屋。」

這個兩房單位於馬尼拉大都會內的達義市（Taguig）內的McKinley Hill社區，價值約為2400萬披索（約323萬港元）

這是于洛的祝願：「希望國家的體操運動將來可以發展起來。」

菲律賓體操選手于洛（Carlos Yulo）贏得自由體操金牌，為菲國贏得史上第二金，他成為國家史上首位奧運金牌男運動員。（路透社）

根據菲律賓的《國家運動員及教練福利獎勵法》，獲得金牌的運動員可獲1000萬披索（約135萬港元），銀牌及銅牌分別得500萬及200萬。此外，菲律賓國會眾議院亦表示，將向于洛頒發300萬披索（約40萬港元）獎金。

多間菲律賓企業為于洛送上獎勵，例如連鎖自助餐品牌維京人（Vikings）送他終身免費任食自助餐，工程建築公司NEXA願意為于洛提供終身免費的工程設計服務。