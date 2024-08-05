巴黎奧運．游泳｜中國4X100米混合泳逆轉奪金　潘展樂快對手逾秒

男子4X100米混合泳接力決賽，中國隊派出徐嘉余﹑覃海洋﹑孫佳俊及潘展樂出戰，中國隊與美國叮噹碼頭，直至最後一棒上陣的潘展樂，這名早前打破100米自由泳世界紀錄的「中國飛魚」，游出恐怖時間，以45.92秒完成100米，助中國隊逆轉奪金。



潘展樂奧運破世績100自奪金 澳洲游泳教練質疑：非人類可能

潘展樂破世界紀錄｜取中國奧運游泳首金 10歲豪言快過孫楊就夠

巴黎奧運的泳池被指是慢池，不利泳手做出好時間，直至潘展樂在男子100米自由泳決賽，游出46.40秒奪冠，並且創下今屆奧運首個世界紀錄。

這名「中國飛魚」在20歲生日當天，夥拍徐嘉余﹑覃海洋﹑孫佳俊出戰4X100米混合泳接力，初賽游出3分31.58秒﹑以總成績第二名晉身決賽。

中國隊由徐嘉余游背泳，首棒與美國隊的梅菲（Ryan Murphy）十分接近，首隊交棒，其後蛙泳的覃海洋力保領先，但第三棒的孫佳俊游出51.19秒，比起法國及美國泳手都要慢，中國隊跌至第三位。

潘展樂最後一棒自由泳上陣。（Getty Images）

中國隊最後一棒自由泳由潘展樂上陣，即使他接棒時落後約0.7秒，但這名中國飛魚「三扒兩撥」已經追回差距，轉池時升上第二名，潘展樂最後50米繼續爆發，結果以大半個身位的優勢，以3分27.46秒﹑反壓美國及法國奪金。

潘展樂在自由泳100米的分段時間，游出極快的45.92秒，比美國的岩士唐（Hunter Armstrong）及法國的馬度奴（Florent Manaudou）快1.27秒及1.67秒，成為反勝的關鍵。

中國反勝，池邊的隊友振臂高呼。（Getty Images）

中國隊贏得男子4X100米混合泳接力金牌。（路透社）

徐嘉余與覃海洋紛紛表示今仗發揮不是最好，但潘展樂卻指隊友助他帶出優勢，更霸氣地說：「比賽已經結束了，冠軍是我們，不滿意的應該是他們（對手）。」

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