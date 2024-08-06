巴黎奧運體操直擊︱親睹美國體操女王氣度　縱失金牌無負傳奇之名

隊友意外在自由體操摘銅，比拉絲比自己獲銀更開心，她與隊友在頒獎台上向巴西選手「跪拜」致敬，展現出寬宏氣度。

她從來不是只為自己着想——公開談心理壓力跟被性侵，是希望更多人可勇於表達自己想法；也表態望傳媒停問一條問題，讓每個奧運獎牌得主，可以好好享受當下，無負體壇傳奇之名。

01體育記者袁志浩 法國巴黎直擊



先出戰平衡木決賽的比拉絲，穿上一身漸變藍色配上閃爍水晶的戰衣。今屆已拿下三金的她固然是全場焦點，大會鏡頭不時捕捉其身影，見她輕鬆向看台揮手；即使先上場的隊友蘇妮莎（Sunisa Lee）失誤，她仍笑着上前擁抱安慰，兩人一同看重播，對視而笑；看來心情還不錯。

巴黎奧運：比拉絲坐在台邊一角調整情緒。（01體育記者袁志浩攝）

排在比拉絲前出場的意大利選手D'AMATO Alice獲高分進佔第一，在響亮的歡呼聲中，比拉絲選擇坐在台邊一角調整情緒。她跳上平衡木完成一連串優雅動作，卻在一記翻騰後失平衡落地，現場觀眾只能輕嘆，我心中也暗忖：「難道我這麼『黑腳』？」

比拉絲重新跳至平衡木上，如常擺出展開雙手的招牌結尾動作，落地後即擁入教練懷中；她的分數遲遲沒公布，以低沉鼓聲模仿心跳聲的氣氛下，比拉絲不斷踱步，感覺甚不耐煩。最終她只得第五，但似乎不太失落，反而得知最後一位選手得分比預期低，跟蘇妮莎驚訝到「O咀」。也許自從經歷上屆失準、以心理原因退賽，今屆只是能夠重返賽場，對她來說已是難能可貴，明白成績無法強求。

巴黎奧運：比拉絲和蘇妮莎眼見同場選手戰績不如預期，顯得相當驚訝。（01體育記者袁志浩攝）

這位27歲女將很快便收拾心情，兩小時後再亮相自由體操決賽。她這這次無重大犯錯，但結果仍負巴西的安達迪（Rebeca Andrade）0.033分摘銀，其隊友芝莉絲（Jordan Chiles）原先排第五，但經上訴後獲加0.1分升至第三獲銅，本無特別慶祝的比拉絲似乎比自己得獎更開心，馬上衝前恭喜對方。

巴黎奧運：比拉絲出戰自由體操。（01體育記者袁志浩攝）

這就是比拉絲獲封為體操界「G.O.A.T」的原因吧。在頒獎台上，她與芝莉絲更「跪拜」金牌得主安達迪，給予對方最大的尊重跟榮譽，氣度真的令人佩服。「她（安達迪）是女王、很有才華，她一直鼓勵我們、推動我挑戰自己，現在『回報』她是一件美麗的事。」難怪就連巴西傳媒也稱她為體操界，甚至體育界傳奇。

比拉絲（左）和芝莉絲（右）一同「跪拜」奪金的安達迪（中）。（路透社）

比拉絲的敢言更值得敬重——她勇於公開談論心理狀況，讓人知道示弱並非壞事；又曾表達對美國體操隊軍醫性侵醜聞的看法，鼓勵更多受害者發聲。今日平衡木決賽期間，比拉絲在場邊為隊友打氣、提場，竟被現場觀眾「𭉝」（着她閉咀）、避免影響運動員，雖然事件並非針對她一人，在其他選手身上亦有發生，卻令她不得不開口。

「通常背景嘈雜一點，運動員會表現得更好，因為這更像訓練時的環境。」她表示「𭉝」聲甚至比自己提場更大聲，所以需要被「𭉝」的應該是觀眾才對。

巴黎奧運：比拉絲就是體操界的「G.O.A.T.」。（01體育記者袁志浩）

日前贏得跳馬金牌後，比拉絲亦曾在X（前稱：Twitter）表態，指傳媒應停止向運動員提問一件事——你贏得獎牌後會做什麼？這讓我想起今屆為香港奪金的江旻憓，返港時被問會放假或備戰未來賽事，這位劍后反問記者︰「你想我訓練呀可？係咪？我今日唔想喎！」

記者可能是真的關心運動員未來去向，但以個人經歷，這條問題的答案十居其九都是「未諗」、「休息一下先」，其實沒有太大意義。也許我們可更從人性角度去考慮，讓運動員好好享受當下，因為奧運頒獎台，是她們窮一生精力才能走到的地方。