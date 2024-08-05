巴黎奧運｜自由體操比拉絲輸0.033分飲恨　巴西名將安達迪封后

巴黎奧運女子自由體操決賽，巴西名將安達迪（Rebeca Andrade）以0.033分之差擊敗美國「體操天后」比拉絲（Simone Biles）得金牌，而另一位美國選手芝莉絲（Jordan Chiles）就得銅牌。



25歲的安達迪動作難度有5.9分，表現流暢，完成分達8.266分，所以總分14.166分。

這是安達迪今屆首面金牌，她在今屆巴黎奧運共得4面獎牌，其餘3面為個人全能銀牌、跳馬銀牌及女子團體銅牌。加上去屆東京奧運的跳馬金牌及個人全能銀牌，安達迪在奧運共贏得6面獎牌，成為巴西史上最多奧運獎牌的運動員。

巴黎奧運女子自由體操，巴西名將安達迪（Rebeca Andrade、中）以0.033分之差擊敗美國「體操天后」比拉絲（Simone Biles、左）得金牌，而另一位美國選手芝莉絲（Jordan Chiles、右）就得銅牌。（路透社）

巴黎奧運女子自由體操，巴西名將安達迪（Rebeca Andrade、中）以0.033分之差擊敗美國「體操天后」比拉絲（Simone Biles、左）得金牌，而另一位美國選手芝莉絲（Jordan Chiles、右）就得銅牌。（路透社）

巴黎奧運女子自由體操，巴西名將安達迪（Rebeca Andrade、中）以0.033分之差擊敗美國「體操天后」比拉絲（Simone Biles、左）得金牌，而另一位美國選手芝莉絲（Jordan Chiles、右）就得銅牌。（路透社）

比拉絲從平衡木失利恢復過來，動作難度6.9分，遠在其他選手之上。她的完成分亦有7.833分，但被扣0.6分，所以總分14.133分，比安達迪少0.033分得銀牌。另一位美國選手芝莉絲以13.766分得銅牌。

27歲的比拉絲在今屆巴黎奧運得到3金1銀，在自由體操摘銀以外，她在跳馬、個人全能及女子團體都得金牌。比拉絲生涯共贏得11面奧運獎牌，為7金2銀2銅。