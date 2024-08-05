巴黎奧運羽毛球｜何冰嬌女單摘銀 一個舉動獲大讚「簡直是天使」
撰文：陳旭暉
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巴黎奧運羽毛球女單決賽，韓國的安洗瑩以2：0擊敗中國的何冰嬌奪冠。賽後頒獎台上出現感人一幕，何冰嬌拿着一個西班牙國旗小徽章，原來是她用以向準決賽因傷退賽的西班牙球后瑪蓮（Carolina Marin）致意，隨即獲歐洲羽毛球聯會（Badminton Europe ）稱讚「這就是奧運精神的意義」。
四強戰時，馬蓮在領先一局之下膝蓋受傷，之後戴上護膝嘗試再戰，但表現明顯受到影響，終要退賽，這名西班牙球后倒在地上抱頭痛哭，場面令人心碎。
之後何冰嬌與她擁抱送上祝福，其實在瑪蓮最初受傷倒下時，何冰嬌已上前慰問。瑪蓮因傷退出，何得以進入決賽，卻未有因此展現歡顏，賽後更落淚表示：「瑪蓮讓我帶着她的一份加油。」
決賽面對安洗瑩，何冰嬌以13：21、16：21落敗，站上頒獎台時，她一手拿着銀牌，另一隻手竟拿着一個小小的西班牙徽章。
賽後記者會上，她為此解釋：「我頒獎時帶的徽章，是西班牙奧委會的一個徽章。因為在半決賽中我的對手（瑪蓮）不幸受傷，我對此感到很心痛。但是，因為瑪蓮是一個非常優秀的選手，我希望帶着她的這種拼勁，在決賽裏能夠更好地發揮，然後我也希望她能看到，祝她早日康復。」
內地網民紛紛為此稱讚何冰嬌善良，「簡直是天使」、「貫徹落實友誼第一比賽第二」；韓國網民亦稱讚何冰嬌具體育精神，「她很尊重他人，讓人對她非常有好感」。
西班牙《馬卡報》也在第一時間報道她的舉動，歐洲羽毛球聯會（Badminton Europe ）更在社交網站貼出照片稱讚：「這就是奧運精神的意義。」
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