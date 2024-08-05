巴黎奧運｜平衡木齊齊失平衡　比拉絲罕見犯錯失牌　隊友跌得更慘

美國「體操女王」比拉絲（Simone Biles）在巴黎奧運平衡木失手，比賽期間跌落地，排第五名完成。意大利選手包攬平衡木的金、銅牌，而中國的周雅琴就得銀牌。27歲的比拉絲是4屆世錦賽平衡木冠軍，但在這個項目總與奧運金牌無緣，她在里約及東京奧運都在平衡木摘銅，到今屆更因失誤而緣盡獎牌。

在今屆這場平衡木決賽，其實只要不跌落地都算得上成功。在8名選手中，有4人失平衡跌落地，包括比拉絲及其隊友蘇妮莎（Sunisa Lee）。蘇妮莎賽後難掩失望，表示壓力很大，而且看到多位選手也這樣跌下來，十分瘋狂。



比拉絲在平衡木失手，打筋斗後失平衡落地。（路透社）

比拉絲在平衡木失手，打筋斗後失平衡落地。（路透社）

27歲的比拉絲在平衡木決賽失誤，大部分動作表現都好好，但期間不慎跌了下來。比拉絲的動作難度有6.2分，但完成分只得7.2分，另外被扣0.3分，以13.1分排第五名，無緣三甲。

比拉絲是一位十分全能的選手，在自由體操、跳馬及平衡木皆擅長，在自由體操及跳馬都贏過奧運金牌，但在平衡木則3屆都拿不到金牌。在里約及東京奧運，她在平衡木都是得銅牌，今屆就三甲不入。她是4屆世錦賽平衡木金牌得主。

比拉絲在平衡木失手，打筋斗後失平衡落地。（路透社）

比拉絲在平衡木失手，打筋斗後失平衡，退了兩步行落地。（微博）

以第六名完成的蘇妮莎說：「壓力很大！看到個個人都這樣跌下來，實在太瘋狂了！」

「你可能感受到場館內的壓力。」蘇妮莎說：「這不是我想要的奧運結局。」

在比賽中，蘇妮莎失平衡，臀部跌坐到平衡木上，整個人再摔落地上，頗為狼狽。

美國代表蘇妮莎（Sunisa Lee）嚴重失誤，跌倒在地上。（路透社）

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蘇妮莎跌得更「甘」，臀部坐落平衡木上，整個人撻落地，她最後得第六名。（微博）

巴西的蘇雅莉絲（Julia Soares）及羅馬尼亞的禾妮亞（Sabrina Voinea）同樣跌過落地，兩人分別排第七及第八名。

巴西選手蘇雅莉絲（Julia Soares）跌落地。（路透社）

巴西選手蘇雅莉絲（Julia Soares）失誤失平衡落地，以第七名完成。（微博）

羅馬尼亞的禾妮亞（Sabrina Voinea）失平衡落地，排第八名完成。（路透社）

羅馬尼亞的禾妮亞失手落地。（微博）

另一位巴西代表安達迪（Rebeca Andrade）雖無重大失誤，但動作太保守，難度分只有5.7分，以13.933分排第四名，未能獲獎牌。

平衡木三甲分別是銀牌的周雅琴（左）、金牌的達馬圖（中）及銅牌的艾保絲圖。（路透社）

中國的周雅琴及意大利的艾保絲圖（Manila Esposito）都有失平衡的晃動，但沒有跌下來。周雅琴以14.1分得銀牌，而艾保絲圖就以14分得銅牌。

意大利的達馬圖（Alice D'Amato）是表現最穩定的選手，並無大晃動，以14.366分得金牌。