巴黎奧運｜中國體操少女「萌爆」網絡　頒獎台上神反應學識咬獎牌

巴黎奧運在8月5日舉行體操女子平衡木決賽，18歲中國代表周雅琴得亞軍，與兩位意大利選手一同登上頒獎台。

在獲獎後的合照時間，出現了「萌爆」的一幕，金牌的達馬圖（Alice D'Amato）及銅牌的艾保絲圖（Manila Esposito）很有默契地咬獎牌影相。周雅琴轉頭一望，發現兩人咬獎牌，露出愕然驚奇表情，隨即也跟住做。不過，周雅琴有點含蓄，不敢放膽咬，只擺在嘴邊。

周雅琴「萌爆」的一幕在外國網絡廣傳，網民大讚她可愛甜美，還有網友繪製漫畫，奧運官網撰文以「周雅琴頒獎台上學識咬獎牌傳統」為題。這面平衡木銀牌是周雅琴生涯第一面奧運獎牌。



周雅琴在頒獎台上學識咬獎牌的一幕，在網上被廣傳。（x）

在當日的女子平衡木決賽，意大利選手包攬冠、季軍，中國的周雅琴得銀牌。意大利的達馬圖（Alice D'Amato）表現最穩定，以14.366分得金牌。中國的周雅琴及另一位意大利選手艾保絲圖（Manila Esposito）都有失平衡的晃動，但沒有跌下來。周雅琴以14.1分得銀牌，而艾保絲圖就以14分得銅牌。

在獎牌台上，達馬圖、周雅琴及艾保絲圖獲得獎牌後合照。兩位意大利選手達馬圖及艾保絲圖「擺甫士」咬獎牌，周雅琴最初沒有為意，後來轉頭一望，露出一個「原來要咁做」的驚奇表情。周雅琴之後含蓄地拿起銀牌，將獎牌放在嘴邊，沒有如意大利選手那樣放口去咬。

這一幕的片段在網上廣傳，在外國討論區Reddit引來大量讚好，留言包括「周很甜美」、「絕對可愛，非常可愛」、「很清純」、「她看來就像小妹妹學大姐姐做動作」。有網民嘗試形容周雅琴那刻的想法：「噢，我們要做什麼……咬獎牌。好的，是這樣咬嗎？我咬得對嗎？」

試形容周雅琴這一刻的驚奇！（網上片後截圖）

有網友為這一幕繪製繪畫，奧運官網亦特地為這一刻撰文，標題為「周雅琴頒獎台上學識咬獎牌傳統」。官網文章稱，這一可愛的瞬間在社交網絡瘋傳，很多人讚賞她當場學了這項傳統，有人則認為這一刻彰顯了奧運精神。

運動員咬獎牌慶祝是一項悠久的傳統慶祝姿勢，源於古代商人交易時用咬的方式驗證金幣的真假。

在2005年出世的周雅琴去年首度參加體操世錦賽，晉身平衡木及自由體操決賽，她在平衡木以0.1分之差不敵「體操天后」比拉絲得銀牌，這是她生涯首面國際大賽獎牌。她另外在世錦賽的自由體操排第七名，而女團中國隊則排第四位。

在今屆奧運，周雅琴除了贏得平衡木銀牌，亦有代表中國隊出戰體操女團，最終以第六名完成。