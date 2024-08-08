吳艷妮巴黎奧運出戰女子100米欄｜跨欄女神復活賽排名第4無緣晉級

中國「跨欄女神」吳艷妮，周三（7日）出戰巴黎奧運女子100米欄初賽，成績排同組第6，需在翌日出戰復活賽。

復活賽同組對手依然高手雲集，吳艷妮最終跑出12.98秒，排小組第4，未能晉級。

本文末附TVB直播連結，並第一時間為大家文字直播吳艷妮在巴黎奧運戰況。



吳艷妮近年憑漂亮外表及張揚性格，在國內人氣高企，雖然亞運偷步一事曾讓她備受批評，被稱為「網紅運動員」，不過踏入2024年，吳艷妮屢創佳績，6月更跑出12.74秒，當時為本賽季亞洲最佳成績，用實力擊碎外界質疑。

吳艷妮曾被網民質疑及批評，但用實力證明自己。（Getty Images）

復活賽：

想要在復活賽晉級，吳艷妮須跑入小組頭兩名，不過今次同樣不乏強手，同組7名對手中，有4人的個人最佳成績比她優勝。

吳艷妮昨日初賽時刷新中國奧運女子100米跨欄最佳成績。（微博圖片）

吳艷妮此戰跑出12.98秒，與初賽成績相約，排在小組第4，無緣晉級。此外，內媒指吳艷妮初賽的12.97秒，已刷新中國奧運女子100米跨欄最佳成績，惟今日未能突破。

吳艷妮在8名選手中排名第4，未能晉級。（新華社）

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初賽回顧：

巴黎奧運女子100米欄初賽，吳艷妮被分到的第一組，可謂高手雲集，包括女子100米欄世界紀錄保持者阿穆辛（Tobi Amusan），這名尼日利亞跑手曾在2022年跑出12.12秒。以12.69秒錄得今季亞洲最佳成績的日本選手福部真子，亦為吳艷妮同組對手。

事實上，如按個人最佳成績排名，吳艷妮12.74秒的時間，在第一組8名跑手中只排名第7。根據賽制，每組前3名以及非小組前3名的最快3名跑手，能直接晉級至準決賽，其餘錄有效成績的選手，則會進入復活賽。

吳艷妮所在的第一組高手雲集。（奧運官網截圖）

吳艷妮造型與平時相似，未有作特別打扮，起跑前對攝影機做出」單手心心」動作。

吳艷妮向攝像機做「單手心心」。（微博圖片）

阿穆辛以12.49秒獲首名，吳艷妮則以12.97秒排在小組第6，力壓荷蘭選手Maayke Tjin-A-Lim 0.01秒。賽後她受訪時表示跑得太慢，給自己打0分：「來巴黎奧運會非常開心和激動，目標是突破自我，向國際水平學習。」

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吳艷妮將會在香港時間8月8日16:35出戰復活賽，力爭晉級。