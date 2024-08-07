巴黎奧運｜超重量級李雯雯入住選手村　放棄紙板床搵軟墊打地鋪

巴黎奧運舉重項目上演，出戰女子舉重81公斤或以上級別的中國代表李雯雯抵達巴黎，她在微博分享選手村的房間，表示「床已就位」。從照片見到，李雯雯沒有使用選手村提供的紙板床，將床褥直接放到地面打地鋪，床褥旁邊還放多兩張軟墊。可能嫌紙板床太窄，亦可能擔憂其承重，李雯雯在上屆東京奧運已經打地鋪。李雯雯在8月11日出戰女子舉重81公斤或以上級別，爭奪金牌。



中國舉重代表李雯雯分享巴黎選手村房中的床舖，留言表示「人已到位，床已就位」。（微博）

今屆的舉重項目在奧運較後段舉行，所以中國幾名舉重代表近日才抵巴黎，入住選手村。如上屆東京奧運，今屆巴黎奧運為環保，選手村內使用紙板床。

從李雯雯在微博分享的照片見到，這位舉重超重量級選手放棄睡在紙板床上，直接將床褥放到地上，打地鋪。在床褥旁，她還放了兩張軟墊。她在微博寫道：「人已到位，床已就位。」

中國舉重代表李雯雯入住選手村自拍。（微博）

網民留言表示「怎麼直接打地鋪呀」、「雯雯打地鋪哎」，其實李雯雯上屆東京奧運也是打地鋪。

為何李雯雯不睡在紙板床上？有網民認為是她擔心紙板床會塌，亦有人估計是紙板床太狹窄，「真是一翻身就要掉下去，你看床墊隔壁加了墊子加寬了」。

中國舉重代表李雯雯分享出發去巴黎的照片。（微博）

中國舉重代表李雯雯將會參加女子舉重81公斤或以上級別。（微博）

中國舉重代表李雯雯3年前分享過她在東京奧運村的床鋪，她當時也是打地鋪。（微博）