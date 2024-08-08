巴黎奧運．曲棍球︱中國女曲時隔16年再闖決賽　背後全靠澳洲傳奇

兩年前，當澳洲女子曲棍球傳奇安南（Alyson Annan）出任中國女曲主帥，當時沒有多少人會關注，即使曾在韓國「魔鬼教練」金昶伯率領下在2008年北京奧運首度晉身決賽摘下銀牌，但曲棍球在中國不是主流運動，受到的關注遠不及足球、籃球、排球、乒乓和羽毛球等熱門球類運動。

巴黎奧運鏗鏘玫瑰再次盛放，點球大戰擊敗強敵比利時，時隔16年再闖決賽，背後全靠掌帥後幫助球隊進步神速的安南。



巴黎奧運鏗鏘玫瑰再次盛放，中國女曲憑點球大戰擊敗強敵比利時，時隔16年再闖決賽。（路透社）

澳洲女子曲棍球傳奇安南

2022年5月當安南來到言語不通中國，引發外界的不解和非議。安南是澳洲女子曲棍球的殿堂級巨星，她帶領澳洲先後在1996年阿特蘭大以及2000年悉尼兩屆奧運贏得金牌，生涯228次代表澳洲上陣，攻入166球，2013年晉身澳洲體育名人堂。退役後當上教練，依然是個傳奇，她沒有選擇澳洲隊，2015年10月接掌實力強大的荷蘭女曲，繼續橫掃獎盃，2016奧運摘銀，2021年東京奧運登頂奪金。

她在2022年離開荷蘭，轉到中國執教，需要經由一位繙譯人員跟球隊溝通，51歲的她並無架子，指這是一個互相學習的過程，「我初到這裏時部分球員不懂英語，現在她們能以英語交談，我也是一樣，如今能以（普通話）溝通。」球員學英語，她也學普通話，「那怕過程艱辛，這是一趟美好的旅程。」

澳洲女子曲棍球傳奇安南（Alyson Annan）出任中國女曲主帥，領軍時隔16年晉身奧運決賽。（新華社）

中國女曲兩年間進步神速的秘訣

中國隊不止擁有安南，更厲害的是請得動她的師傅——澳洲傳奇教練查理士禾夫（Ric Charlesworth）出任她的副手，安南球員年代兩塊奧運金牌，正是在查理士禾夫掌帥年代獲得。中國女曲在這對澳洲女曲最強師徒組合領軍下，過去兩年多一路進步，世界排名也由第14位升上第6，安南在奧運前說，中國隊由一支無人重視的球隊，變成一隊會被其他球隊關注和研究的對象，證明球隊進步良多。

中國女曲為何能在短時間內進步神速？安南說，「我們基本上每日也在訓練，這裏的文化就是如此，每星期只放一天假。這運動在中國仍很新穎，球隊要到外地進行高質量的比賽訓練。」今年3至4月安南帶領中國隊到她祖國澳洲集訓七個星期，她觀察到球員花上更多時間看比賽影片提升運動知識水平，努力訓練改善體能，「數據上，我們進入禁區範圍和射門的次數均有所增加。」

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「我們擁有一切條件在奧運獲勝」

當時安南接受中國《人民日報》訪問時已揚言，球隊在巴黎奧運都以獎牌為目標，「我們擁有一切條件在奧運獲勝，我們沒有什麼可輸。現在其他球隊都會留意我們，他們會在想：『中國是現在是支非常好的球隊』，兩年前他們不會這麼想。」安南表示，「我們付出所有努力嘗試追夢，這是個困難任務，卻不感到任何壓力，我們每天都在進步和學習。」

2008年中國女曲在北京奧運奪銀後，執教9年的金昶伯離隊，自此連續三屆奧運未曾晉級淘汰賽。今屆奧運鏗鏘玫瑰在5場分組賽先後敗予比利時、荷蘭和德國三支歐洲強隊，全靠擊敗日本和主隊法國兩場大勝，帶點驚險地以分組第四名晉身八強（今屆賽事12支球隊共分為兩組，每組頭四名入八強）。諷刺地安南在半準決賽領中國遇上她祖家球隊澳洲，更巧妙的是，澳洲隊主教練正是安南昔日在國家隊並肩作戰多年的前鋒拍檔包維爾（Katrina Powell）。

中國女曲主帥安南領軍晉奧運決賽與球員擁抱慶祝。（新華社）

每課都練點球對比利時大派用場

八強中國對澳洲，當雙方戰成2：2，中國在第三節初段憑角球近角球（penalty corner或short corner）取得奠勝一球，可是入球過程被指曾觸碰到中國球員腳部，視像助理球證檢視後仍判入球有效，這記爭議入球將B組首名晉級的澳洲踢出局，安南直言百感交雜。

中國女曲四強面對世界排名第三並曾在分組賽擊敗她們的比利時，法定時間雙方打成1：1，點球大戰中國門將葉嬌成功制止比利時球員馬莉安（Delphine Marien）進襲，以3：2勝出，相隔16年再闖入決賽。安南賽後稱，「我們做到要做的事，你必須在這種比賽中獲勝，並不需要贏得漂亮。」她還披露中國女曲勝出這場點球大戰的秘訣，「過去一年半以來，我們在每一課訓練都會練射點球，每一課訓練，我們從無間斷訓練，今晚獲得成果。」

中國隊每一課訓練都會練射點球，在對比利時四強戰大派用場。（路透社）

「你不能將任何東西留在球場，必須付出所有，我們做到了，我們置身決賽。」安南領中國女曲過完一關又一關，金牌戰要遇上更強對手——荷蘭。橙衣兵團曾4奪奧運女子曲棍球金牌，近5屆奧運皆入決賽，獲得3金2銀，今屆力爭衛冕。荷蘭今屆分組賽跟中國同屬A組，曾以3：0擊敗中國。

2008年金昶伯帶領的中國，靠地獄式訓練來進步，16年後安南的領軍風格截然不同，體能當然是曲棍球重要一環，但這位澳洲傳奇射手同時引入澳洲一套充滿侵略性的打法，令中國女曲進攻火力大大提升，重遇荷蘭力爭金牌。