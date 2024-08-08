巴黎奧運田徑｜埃塞俄比亞名將3000米障礙賽重摔　倒地後不省人事

埃塞俄比亞名將拉美查基爾馬（Lamecha Girma），以大熱身份出戰男子3000米障礙賽決賽，惟比賽途中失誤倒地不省人事，由擔架抬離賽場，所幸送往醫院後恢復意識。

撰文：彭仲謙



周五（8日）早上舉行的3000米男子田徑障礙賽中，埃塞俄比亞三將力爭獎牌，包括現世界紀錄保持者、23歲的拉美查基爾馬，有望突破去屆銀牌的戰績，力爭冠軍。

拉美查基爾馬（16號）為世界紀錄保持者，本有望今屆衝金。（Getty Images）

比賽初段，美查基爾馬保持優勢，穩居前三。惟在比賽尾段跨越最後一個障礙物時，右腳被絆倒，當場重摔在地。吉爾馬倒臥在地上一動不動，醫護團隊立刻上前治療，用頸箍固定其頸椎，並以擔架將他抬離賽場。現場為這位上屆奧運銀牌得主送上熱掌聲。

NBC Sports資深評述員Leigh Diffey表示：「我已旁述跑步及障礙賽40年，但從未見過跑手摔得如此之重。」

吉爾馬倒地後不省人事，需由擔架抬離賽場。（路透社）

比賽最後由摩洛哥好手蘇菲恩巴卡利（Soufiane El Bakkali）衛冕，來自美國的ROOKS Kenneth及肯亞的KIBIWOT Abraham分別獲得亞軍及季軍。

賽後拉美查基爾馬的團隊表示，吉爾馬在接受治療過後，已經恢復意識及説話能力。國際奧委會亦送上誠摯祝福，盼望其早日康復。

拉美查基爾馬本爲賽前奪金的大熱選手，他生於運動世家，兩位兄長亦是著名的長跑選手，因此自小便開始學習田徑長跑的技巧。基爾馬自2019年開始代表埃塞俄比亞參賽，更於2023年創下室內3000米田徑及3000米障礙賽兩項世界紀錄。是次在奧運重摔，除了照顧身體損傷外，更讓人關心的，是其如何走過康復之路，重建心態好好備戰往後的賽事。