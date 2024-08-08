巴黎奧運｜泰國跆拳道女王最後一舞奪金落幕　最佳的27歲生日禮物

26歲的泰國「跆拳道女王」班妮巴翁巴達那吉（Panipak Wongpattanakit），以衛冕身份角逐巴黎奧運，她明言今屆是她最後一屆奧運會。

翁巴達那吉出戰女子跆拳道49公斤級別，她在16強登場，連挫摩洛哥﹑沙特阿拉伯﹑克羅地亞選手，殺入決賽，衛冕只差一步。金牌戰以2：1力克中國選手郭清，這名泰國「跆拳道女王」成功衛冕，為跆拳道生涯劃上圓滿句號。



班妮巴翁巴達那吉上屆奧運得金牌。（資料圖片／Getty Images）

3年前的東京奧運，跆拳道女子49公斤級決賽，翁巴達那吉在最後5秒絕殺西班牙的艾妮絲亞絲（Adriana Cerezo Iglesias），為泰國歷史性贏得首面跆拳道金牌。來到巴黎奧運，翁巴達那吉已是第三度征戰奧運，亦是生涯最後一次征奧。

巴黎奧運｜泰國跆拳道女王完美最後一擊 上屆熱血5秒反勝創歷史

巴黎奧運跆拳道在巴黎大皇宮上演。（路透社）

翁巴達那吉今屆奧運同樣打入決賽。（路透社）

翁巴達那吉今次在巴黎大皇宮爭衛冕跆拳道女子49公斤級，她連贏摩洛哥﹑沙特阿拉伯﹑克羅地亞選手，殺入決賽，金牌戰鬥中國選手郭清。

兩人上年杭州亞運決賽曾經碰頭，泰國傳媒指翁巴達那吉身上的感應器出現問題，中國隊選手取得不少分數，這名泰國「跆拳道女王」仍然反勝對手。兩人今仗在大皇宮再交手，首兩局二人各取一分，決勝局戰至最後30秒，翁巴達那吉起腳踢中對方頭部，但分牌未有顯示，她要求裁判翻看重播，結果上訴成功，取得重要的3分，最終以局數2：1力挫對手奪金。

翁巴達那吉擊敗中國選手，成功衛冕。（Getty Images）

奪泰國首金獻人民

翁巴達那吉成功衛冕，成為泰國史上第一人蟬聯奧運金牌，亦是泰國在奧運最成功的運動員，三屆賽事共獲得2金1銅。翁巴達那吉同時為泰國隊在巴黎奧運「開齋」，贏得首面金牌。

翁巴達那吉對創造歷史當然高興，是她的決心與努力換來的最佳成果，而今仗是奧運的最終戰，她傾盡全力及享受賽事的每一刻。

8月8日是翁巴達那吉的27歲生日，這面金牌無疑是她最佳的生日禮物，亦是用來報答泰國人民，「我知道泰國人民對我甚有期望，我有很多傷患﹑不時令人失望，如今我再奪金牌，可以用這面金牌來報答泰國人民對我的愛和支持，這是大家的。」

翁巴達那吉在奧運累積2金1銅，成為泰國史上奧運最成功的運動員。（路透社）

暱稱「網球」的跆拳道女王

翁巴達那吉的父母有心栽培子女為運動員，為3個仔女改了與運動有關的花名，大女叫「保齡球（Bowling）」、兒子是「棒球（Baseball）」，最小的班妮巴翁巴達那吉則是「網球（Tennis）」。自小，翁巴達那吉接觸不同的運動，例如田徑、足球、排球、游泳及單車。

雖然花名叫網球，但翁巴達那吉在9歲時愛上跆拳道，與哥哥一起練習。當她開始練跆拳道時，很多人認為她是浪費時間，因為覺得她太瘦弱，她那種身形不適合練跆拳道。直至13歲那年，她遇上來自韓國的泰國主教練崔永錫。崔永錫由2002年起執掌泰國跆拳道隊，現在他已經入籍泰國。

倫敦奧運引進的護具和評分系統，崔永錫認為有利身高1.73米的翁巴達那吉，並在2014年嶄露頭角，17歲的翁巴達那吉在仁川亞運46公斤級得銅牌。翌年，她在世錦賽46公斤級得金牌，首度成為世界冠軍。在2016年里約奧運，她首次參加奧運，出戰49公斤級，得到銅牌。

翁巴達那吉在里約奧運首摘銅。（資料圖片／Getty Images）

在今個奧運周期，翁巴達那吉仍展現頂級的實力，在2022年世錦賽摘銅，而在去年世錦賽則得銀牌，至於在杭州亞洲就奪得冠軍。她被視為巴黎奧運跆拳道女子49公斤級的冠軍大熱，也是泰國最有希望贏得金牌的選手。她表示今屆奧運完結後會退役，專注於跆拳道學校，培育新一代。

泰國「跆拳道女王」班妮巴翁巴達那吉（Panipak Wongpattanakit）。（Instagram）