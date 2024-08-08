巴黎奧運直擊｜林郁婷爭議中闖決賽　細看台媒合力保護自家運動員

陷入性別爭議風波的中華台北女拳手林郁婷，勝出四強戰後，對手再次高舉「X」手勢疑似抗議。

然而賽後的混合採訪區，林郁婷沒有停下來回應外媒提問，而台灣傳媒的訪問則避重就輕；當地記者亦不願作任何評論。

保護自家運動員，應該是每位傳媒的共同想法跟責任吧。

01體育記者袁志浩 法國巴黎直擊



林郁婷陷入性別爭議，在法網場館出戰四強戰。（01體育記者袁志浩攝）

場館內由DJ打碟炒熱氣氛，主持人叫觀眾隨勁歌熱舞，大銀幕上顯示分貝計，鼓動拳迷在賽前「嗌爆咪」。其實這場比賽比想像中沉重，第一位出場的中華台北女拳手林郁婷，正身陷性別爭議風波，比賽背後，並非只是一場奧運拳擊賽而已。

這一切源自意大利女拳手鬥阿爾及利亞代表卡莉芙（Imane Khelif）時，開賽46秒便哭訴因「保命」棄權。媒體隨即翻出卡莉芙及林郁婷去年均曾被遭國際拳擊理事會（IBA）於世錦賽取消資格。林郁婷被拖落水、推上風口浪尖，成為國際奧委會與IBA角力的磨心。

巴黎奧運｜從家暴到性別質疑 林郁婷以拳套迎擊更大敵人

巴黎奧運拳擊｜林郁婷晉四強鎖定獎牌 東奧冠軍連續發文力撐

林郁婷以5：0擊敗土耳其拳手，晉身金牌戰。（01體育記者袁志浩攝）

蓄短頭髮、打扮中性的林郁婷今日出場時並沒有噓聲，看台上的拳迷如常為她鼓掌，作為賽事頭號種子的她，比賽形勢一面倒佔優——多次揮拳擊中來自土耳其的對手卡拉曼（Esra Yildiz Kahraman）。結果5名裁判在3個回合都判林郁婷取勝，她總比分贏5：0輕鬆晉級金牌戰，不論決賽贏或輸，都是創造了中華台北隊歷史（此前只曾贏得拳擊銅牌）。

巴黎奧運捲性別爭議風波女拳手首開腔 Imane Khelif：請停止欺凌

巴黎奧運拳擊性別爭議｜背後是奧委會IBA鬥爭 網上流言更不堪

林郁婷坐銀望金，創下中華台北拳擊的歷史。（01體育記者袁志浩攝）

林郁婷後走向對手教練席握手，卡拉曼則坐在中華隊教練前方，待林郁婷走近，雙方亦有互動。然而卡拉曼在林郁婷走遠後，在台上以兩手食指比「X」，疑抗議林郁婷的性別爭議。我不清楚林郁婷是否察覺到這動作，她走下台，右手搭在教練曾自強肩膊上低頭離開，期間向看台揮手致謝。

卡拉曼舉起交叉手勢，疑似向林郁婷抗議。（Getty Images）

連日比賽以來，多間外國媒體都守在混合採訪區等候林郁婷，但她均以不諳英語為由沒有受訪，在中華隊安排下直接走至主要由台灣記者組成的華語採訪區。外媒唯有在訪問後紛紛查詢翻譯內容，並把目標轉移至教練身上。難為了一直強調尊重對手、尊重國際奧委會決定的教練，但他確是助林郁婷分擔了壓力。

而台灣傳媒訪問林郁婷時避重就輕，說對手、說以金牌為目標、說在法網場館比賽有多神聖、可體驗球星級待遇，始終沒有談論這次爭議。最多也只是打擦邊球，希望林郁婷向支持她的人說點話，而患上感冒的林郁婷聲音帶點沙啞，逐一認真、謙卑地回應着，內容大致是希望用盡畢生所學，以金牌報答台灣人；她更特別關心在台出席比賽直播派對的支持者，「祝大家回家一路小心平安。」

教練曾自強扶着林郁婷離場。（01體育記者袁志浩攝）

爭議事件在採訪區如「不能說的秘密」，只以土耳其語受訪的卡拉曼，被問「X」手勢是稱無可奉告；台灣記者對風波只能表達無奈，但不願受訪，大概是擔心被人大造文章，為運動員帶來更大影響。

這種行為是很能理解的，設身處地，假如今次風波牽涉的是香港運動員，可能筆者的做法跟台灣傳媒也會一樣。因為站在奧運舞台是每個運動員的夢想，訓練比賽本身已夠辛苦，還要因為每次回應承受多一次網絡欺凌，並不是解決問題的最佳方法。記者在採訪過程中，是以保護運動員為大前提，或許，時間會給大眾最好的答案。