巴黎奧運乒乓｜日本男團斷送好局無緣決賽　張本智和悔恨無心再戰

巴黎奧運男子乒乓團體賽四強，日本隊憑雙打及張本智和各贏一場，決賽在望，豈料瑞典連下兩城，場數追成2：2平手。日本由張本智和守尾門，面對安頓卡爾保（Anton Kallberg）領先兩局下，竟然斷送好局，張本賽後面如死灰，跪在地上。

「如果我是一個人面對的話，我真的會死.......我沒有力氣戰鬥了，銅牌戰都不想打。」



張本智和在混雙及男單連番失利。（路透社）

張本智和在巴黎奧運過得不容易，先在混雙意外不敵朝鮮組合；男單八強惡鬥樊振東，兩人激鬥7局，最終憾負3：4無緣晉級。男子團體賽是張本智和今屆的最後希望，偕戶上隼輔﹑篠塚大登合力出戰，連贏澳洲及中華台北後，與瑞典爭入決賽。

日本首場雙打由戶上隼輔與篠塚大登出戰，以3：1先下一城，張本智和緊接登場鬥男單銀牌得主莫利加特（Truls Moregard），這名日本球手同樣以3：1獲勝，日本隊距離決賽只差一場勝仗。

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張本智和在單打擊敗莫利加特，助日本隊場數領先2：0。（Getty Images）

卡爾遜（Kristian Karlsson）為瑞典保住一線生機，以3：1擊敗戶上隼輔，瑞典扳回一城，「六角形戰士」莫利加特延續氣勢，以相同比數擊敗篠塚大登，瑞典追成場數2：2平手。

瑞典的大反擊，由卡爾遜掀起序幕。（路透社）

張本智和為日本隊守尾門，鬥瑞典的安頓卡爾保，張本連取兩局11：5，距離勝利只差一局，安頓卡爾保發力連追兩局11：7，局數再度平手。張本決勝局一度領先6：3，卡爾保未有放棄，依然敢於起板，落後5：6時，卡爾保繼續強攻，連續3板直線得分反超前8：6。張本智和隨即回敬3分再度反先，惜關鍵時候連番失誤，輸9：11，日本在領先兩場下斷送好局，無緣決賽。

卡爾保力抗壓力，連贏3局反勝張本智和，助瑞典隊絕地逆轉。（路透社）

卡爾保完成反勝晉級，轉身面向隊友慶祝，莫利加特即衝出來與他擁抱；反觀日本隊，負責最後一局的張本智和臉如死灰，跪在地上抱頭，隊友與教練田勢邦史上前安慰，把張本智和拉起，他依然鬱鬱不歡，雙眼充滿悔恨。

張本智和跪在地上抱頭。（路透社）

張本智和雙眼充滿悔恨。（Getty Images）

「要是我一個人面對，我真的會死」

「我不知道該如何接受這現實......」在張本智和斷送好局，短時間未能消化這事實，看來對他的打擊非常大。

日本隊將在周五（9日）轉戰銅牌戰，與中國或法國負方對壘，張本智和現時沒有心力處理這場獎牌戰，「銅牌戰？我真的沒有力氣再戰鬥下去了，銅牌戰我都不想打，但別無選擇下還是要出戰。」

經歷難關，幸好張本身邊有隊友，「如果這場是單打，要是我一個人面對，我真的會死，如今可以做的就是，我們三個今晚好好休息。」

縱然球隊由贏變輸，教練田勢邦史毫無半點怪責之意，他向張本智和說：「不是你的錯，也沒有什麼好慚愧。」曾經是職業球手的田勢邦史，當然明白落敗有多難受，「我明白他一定很失望，但他聽不到我們的說話。」

田勢邦史希望張本智和振作。（Getty Images）