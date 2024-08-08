巴黎奧運｜吳艷妮兩次賽前登場如表演　復活賽送完大心再雙手飛吻

吳艷妮無緣巴黎奧運女子100米欄準決賽，她在今日（8日）的復活賽第三組跑出12.98秒，排小組第四名，無緣前兩名晉級，結束今屆奧運旅程。

27歲的吳艷妮素來喜歡在賽前自創動作，向觀眾打招呼。在巴黎奧運，吳艷妮賽了兩場，兩場賽前的動作不一樣，但皆以「心心」為主題。在初賽前，吳艷妮似乎較含蓄，在鏡頭前做了「單手心心」。在復活賽前，吳艷妮的動作就較豐富，先用雙手畫了一個大心，再向鏡頭送上飛吻。



吳艷妮（新華社）

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吳艷妮初賽出場動作：

吳艷妮向攝影機做「單手心心」。（微博圖片）

在8月7日的女子100米欄初賽，吳艷妮首次參加奧運的吳艷妮登場，被列入第一組。吳艷妮喜歡在出賽前自創特別的動作，向觀眾打招呼。初賽前，攝影機沒有停留在吳艷妮很長時間，她簡單地用單手做了一個「半心」形狀，放在自己的臉蛋旁，向觀眾送上「單手心心」。送完「心心」後，她高舉雙手，向現場看台上的觀眾揮手。

吳艷妮今季曾跑出個人最佳時間12.74秒，但在巴黎奧運未能發揮最佳水平，初賽跑出12.97秒，小組第六名轉戰復活賽。吳艷妮初賽後明言不滿意表現，希望復活賽可以跑得更快。其實，吳艷妮憑這一場已刷新中國女子田徑的一項紀錄，成為女子100米欄奧運史上最快的中國選手。

吳艷妮復活賽出場動作：

吳艷妮向攝影機畫心及送飛吻。（微博圖片）

在8月8日的女子100米欄復活賽，吳艷妮被列入第三組。若果未能跑入前兩名，這場比賽會是她今屆奧運的最後一戰。復活賽前，攝影機給予吳艷妮多點時間，而吳艷妮就做了一個更豐富的動作，先用雙手畫大心，再向鏡頭以雙手送飛吻。之後，吳艷妮舉高雙手，向看台揮手。

不過，吳艷妮這一場也未能發現水準，時間比初賽更慢，跑出12.98秒，比初賽慢了0.01秒。她在小組排第四名，未能晉級準決賽。