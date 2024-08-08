巴黎奧運｜障礙賽女跑手「梗頸四」卻贏了愛情 創意求婚片段瘋傳
撰文：普利森
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巴黎奧運田徑的女子3000米障礙賽決賽，主場出戰的法國選手費諾特（Alice Finot）獲第四名，剛好無緣獎牌，但原來她達成了另一大「目標」，賽後舉動成為網絡熱話。
費諾特以8分58.67秒完成了3000障決賽，以超過3秒之差不敗銅牌選手、肯亞的Faith Cherotich，她在分牌查看成績後卻顯得興奮莫名，原來她造出的時間不僅刷新了歐洲紀錄，還達成了賽前的一個承諾。
費諾特跑向看台、找到男友Bruno Martínez Bargiela，並從號碼布的內袋拿出早已準備好的一個襟章——一個寫上L’amour est à Paris（愛在巴黎）的奧運襟章，以此代替戒指，單膝下跪向Bruno求婚，本身是西班牙三鐵運動員的Bruno即應允，兩人緊緊相擁，周遭的觀眾也熱烈鼓掌送上祝福。
費諾特接受媒體訪問時道：「（賽前）我對自己說，如果我能在9分鐘完成比賽，就會向他求婚，因為9是我的幸運數字、我們也相戀了9年。我不喜歡跟隨別人腳步做事，因為他還未做（求婚），那就由我來做吧！」
講到代替戒指的襟章，費諾特道：「所以我跑過去給了我男友一枚襟章，上面寫着L’amour est à Paris，他總是給我力量，所以如果我能跑入9分鐘，就是意義重大的一刻。」
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