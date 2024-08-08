巴黎奧運｜亡父30年前一句說話　成就古巴「摔跤之神」奧運五連霸

關於奧運史上最偉大的選手，每人各有想法，例如擁有23面奧運金牌、單屆8金的「水神」菲比斯，不過日前古巴「摔跤之神」米贊盧比斯（Mijain Lopez）在男子130公斤級摔跤項目連續五屆封王，在悠長的五環歷史上，書寫下自己的名字。



米贊盧比斯達成同一個人項目五連霸壯舉。（Getty Images）

在巴黎戰神廣場踏上決賽的摔跤墊之前，米贊盧比斯已連續四屆在同一個人項目封王，此前能夠達成這一創舉的運動員不多，只有「水神」菲比斯（Michael Phelps）、美國田徑名將劉易斯（Carl Lewis）、美國女泳手莉迪姬（Katie Ledecky）、美國鐵餅傳奇Al Oerter、丹麥帆船傳奇Paul Elvstrøm，以及日本女子摔跤運動員伊調馨。

已然41歲的米贊盧比斯，東京奧運之後再沒參加過比賽，此前他的比賽場數亦被教練控制到一年一場，一度令人以為這名古巴巨人就此引退。

「我未有打算退出，所有準備工作都在進行中。」盧比斯去年11月解釋道。「我的父親在9月時去世，我感覺不太好，未能感受到以往參加比賽時的動力。」

米贊盧比斯被稱為摔跤之神。（Getty Images）

米贊盧比斯出生於古巴一個名為Herradura的小鎮，人口只有約6000人，附近山脈環繞。在農村家庭長大的他，童年回憶是經常追趕動物、搬運沉重的水果箱，以及兩個同樣擅長運動的哥哥。

總是在田裏幫助務農，似乎讓米贊盧比斯鍛煉出健壯體格，他10歲時被摔跤教練發掘，17歲加入古巴國家隊。

米贊盧比斯小時候因身材健碩被教練發掘。（Getty Images）

然而米贊盧比斯曾於13歲因比賽導致腓骨及脛骨骨折，隨即被父親禁止再參與這項運動，但生性頑固的他還是回到了摔跤場。多年之後，他父親與法新社談起這件事時，不禁尷尬地笑稱「當年我犯了大錯啊」。

成為職業摔跤手後，米贊盧比斯贏得錦標無數，包括5屆世錦賽冠軍、3次世界盃冠軍，還有從2008年北京奧運起，每屆參戰男子130公斤級摔跤項目均奪金牌——也就是說，他在奧運舞台的連勝紀錄，至今長達16年，上一次在奧運失分，也要追溯到2008年。

2004首戰奧運排第5，但之後米贊盧比斯在奧運未嘗一敗。（Getty Images）

米贊盧比斯曾表示，他不喜歡特意研究對手，反而傾向做好自己：「我的備戰策略就是每天都接受地獄式訓練，讓自己拼命流汗。我喜歡這項運動，並要求自己做到完美。我不能接受犯錯，也許這就是為什麼我奪第一塊奧運獎牌時有失分，但拿第二、第三塊時沒有。」

「30年前，父親的一句話令我銘記終生：『這一生你能否做到什麼，取決於你有多努力嘗試。』」

父親的一句話，令米贊盧比斯多年前努力耕耘。（Instagram）

這屆決賽，他的對手是好友阿哥斯達（Yasmani Acosta），英國《獨立報》表示，後者本出生在古巴，但為了走出偶像米贊盧比斯的陰影，選擇代表智利，獲得在這個級別競賽的機會。

阿哥斯達經常與這名被稱為「El Terrible（西班牙文，意即令人恐懼）」的摔跤界傳奇一同訓練，但這對決賽結果沒有多大影響。阿哥斯達與2008年至今，米贊盧比斯遇到的每一名對手一樣，都在未能取得一分的情況下被擊敗。古巴巨人以6：0征服了戰神廣場，將自己連霸數字改寫成「5」，古今唯此一人。

賽後盧比斯於摔跤墊上放下鞋子，標誌着「摔跤之神」就此告別奧運舞台。他表示會將這塊金牌獻給父親：「他看不到，但與我一起奮戰。生命不容許他來到這個時刻，不過他已完成自己的職責，將他最好的一切留在這個世界。」

賽後米贊盧比斯將鞋放在台上，然後轉身離開。（Getty Images）

美國《巴倫周刊》報道，在其家鄉Herradura，約100名鄉親父老都聚集在那以茅草作為屋頂的家中，見證這歷史一刻。米贊盧比斯父親的照片，則在祭壇上目睹這一切，該名五金摔跤手奪金後，其母親亦為亡夫點上了一根蠟燭。