巴黎奧運｜中國乒乓男團挫瑞典5連霸　法國激戰日本贏3：2摘銅

乒乓球男子團體決賽，中國隊以場數3：0擊敗瑞典，贏得金牌。中國隊贏得並不輕鬆，3場都要打足5局。

較早前舉行法國對日本的銅牌賽，兩隊激戰5場，打了超過3小時，由東道主法國以場數3：2擊敗日本，贏得乒乓男團銅牌。



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馬龍（右）與王楚欽出戰雙打。（新華社）

乒乓男團決賽，在第一場雙打，中國派出王楚欽/馬龍，面對瑞典的安頓卡爾保/卡爾遜。瑞典組合先贏11：8，中國組合連贏11：4及11：3超前，瑞典組合贏11：6追成2：2。在決勝局，王楚欽/馬龍贏11：7勝出，先下一城，中國隊領先場數1：0。

老將馬龍又贏金牌。（路透社）

在第二場單打，由中國的樊振東對瑞典的莫利加特，重演男單決賽翻版。兩人打足5局，「六角戰士」莫利加特先贏12：10，樊振東贏11：8及11：9反超，莫利加特在第四局與樊振東打到「刁時」贏13：11，追平2：2。在決勝局，樊振東贏11：5，中國隊場數領先2：0。

中國男團贏得金牌。（路透社）

第三場單打，由王楚欽對卡爾遜。王楚欽先聲奪人，連贏11：9及11：5。第三局，兩人拉鋸到「刁時」，卡爾遜贏12：10追近至1：2。在第四局，卡爾遜再苦戰贏12：10，追平2：2。在決勝局，王楚欽神勇，以11：2輕取卡爾遜，贏局數3：2。中國隊場數3：0擊敗瑞典，贏得乒乓男團金牌。

中國乒乓男團代表樊振東（路透社）

奧運自2008年起設立乒乓男團項目，中國隊5屆全得金牌，其中35歲老將馬龍經驗最豐富，如今擁有4面男團金牌，由倫敦奧運、里約奧運、東京奧運贏到巴黎奧運。馬龍一共擁有6面奧運金牌，除了4面男團外，還有兩面男單金牌，他在里約及東京兩屆奧運男單封王。

中國乒乓男團代表王楚欽（路透社）

作為衛冕之師，中國男團在晉級路上未受考驗，由十六強對印度、八強對韓國以至四強對法國，皆以場數3：0獲勝，未失一場。瑞典方面，頭兩圈對丹麥及德國都贏得輕鬆，皆輕取場數3：0，四強對日本陷於苦戰，一度落後場數0：2，最後連贏3場男單反勝3：2闖決賽。

中國乒乓男團代表馬龍（路透社）

以下為季軍戰戰況：

法國隊慶祝男團摘銅。（路透社）

法國隊慶祝男團摘銅。（路透社）

今日香港時間下午4時，先舉行法國對日本的銅牌賽。在第一場雙打，法國派出「眼鏡兄」阿歷西斯勒邦（Alexis Lebrun）/高斯（Simon Gauzy）對篠塚大登/戶上隼輔，法國組合連贏11：5及11：7，雖然日本組合以11：5追回一局，但法國組合贏多局11：6，以3：1先拔頭籌。

「眼鏡弟」菲歷斯勒邦贏了兩場單打，先後擊敗張本智和及篠塚大登。（路透社）

在第二場單打，法國由「眼鏡弟」菲歷斯勒邦（Felix Lebrun）對張本智和。這場雙方首席男單球手交鋒，相當精彩，激戰5局。張本智和先贏13：11，菲歷斯勒邦以11：4追平，張本智和以11：9又領先，接着菲歷斯勒邦以11：6追平2：2。在最後一局，菲歷斯勒邦險勝12：10，以3：2勝出，法國場數領先2：0。

第三場單打則由阿歷西斯勒邦對戶上隼輔。戶上隼輔佔優，先贏11：8及11：9領先兩局，雖然阿歷西斯勒邦以11：9追成1：2，但戶上隼輔以11：9贏出第四局，取得3：1的勝利，場數追成1：2。

日本球手張本智和在第四場贏出，一度為日本追成場數2：2。（路透社）

第四場單打，張本智和再登場，面對高斯。牌面較強的張本智和先贏11：8領先，高斯馬上回應一局11：8追平，但之後張本智和連贏11：8及14：12，為日本追本場數2：2。

在決勝的第五場，菲歷斯勒邦對篠塚大登。實力較強的菲歷斯勒邦先贏11：7及11：7，篠塚大登在第三局力追至「刁時」，以14：12取回一局。第四局依然緊湊，又要「刁時」，這次菲歷斯勒邦把握機會，以13：11贏出，局數贏3：1。

篠塚大登在決勝的第五場落敗，日本以2：3失落銅牌。（路透社）

激戰5場比賽，由香港時間下午4時打到晚上7時多，法國場數以3：2擊敗日本贏得男團銅牌。