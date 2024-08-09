巴黎奧運跳水｜陳藝文3米板無敵封后　昌雅妮失誤由包尾後上摘銅

巴黎奧運跳水女子3米板決賽，於香港時間8月9日晚上9時舉行。中國代表陳藝文及昌雅妮皆能躋身決賽，12位選手爭金。25歲的陳藝文在初賽及準決賽都表現穩健，由頭帶到尾，首名晉級。相反，22歲的昌雅妮狀態一般，在初賽及準決賽各有一跳失準，在前兩圈都是以第四名晉級。

結果，昌雅妮在決賽第一跳又再失誤排包尾，憑之後回復水準的4跳衝上第三名，獲得銅牌。陳藝文延續穩定發揮，由頭帶到尾，以無敵姿態贏得金牌。



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昌雅妮在陳藝文懷中落淚。（路透社）

陳藝文（中）得金牌，澳洲堅妮（左）得銀牌，昌雅妮得銅牌。（路透社）

決賽第五跳：昌雅妮得銅牌 陳藝文奪金

在最後一跳，昌雅妮跳出不過不失的64.5分，總成績累積得318.75分，守住第三位完成，獲得銅牌。

雖然澳洲選手堅妮最後一跳獲得78.2分的全場最高分，但陳藝文亦跳到76.5分的本輪第二高分。最終，陳藝文由頭帶到尾，以376分封后，領先343.1分的亞軍堅妮32.9分。

陳藝文：76.5分【5152B「向前翻騰兩周半轉體一周屈體」（難度系數：3.0）】

🥇總分：376分

昌雅妮：64.5分【5152B「向前翻騰兩周半轉體一周屈體」（難度系數：3.0）】

🥉總分：318.75分

決賽第四跳：昌雅妮升上三甲 陳藝文無懈可擊

昌雅妮這一跳表現非常好，裁判給予她8分或8.5分，她獲得75分，總分有254.25分，追到上第三位，可望有牌落袋。

陳藝文繼續狀態大勇，又跳出本輪最高分的77.5分，總分299.5分續排榜首，領先次席的澳洲選手堅妮（Maddison Keeney）多達34.6分。

陳藝文：77.5分【107B「向前翻騰三周半屈體」（難度系數：3.1）】

總分：299.5分

昌雅妮：75分【305B「反身翻騰兩周半屈體」（難度系數：3.0）】

總分：254.25分

決賽第三跳：昌雅妮升上第七 陳藝文領先31.5分

昌雅妮在第三跳再度跳出本輪第二高分，獲得67.5分，總分179.25分，從第十一位攀升上第七位。

陳藝文的發揮穩如泰山，跳出75分，連續3輪跳出該輪最高分數，累計有222分，領先次席澳洲選手堅妮（Maddison Keeney）的優勢擴大至31.5分。

陳藝文：75分【305B「反身翻騰兩周半屈體」（難度系數：3.0）】

總分：222分

昌雅妮：67.5分【205B「向後翻騰兩周半屈體」（難度系數：3.0）】

總分：179.25分

陳藝文（路透社）

決賽第二跳：昌雅妮微升一位 陳藝文擴大優勢

昌雅妮擺脫上輪失手的影響，在第二跳回復水準，跳出69.75分，為該輪全場第二高分，總分累積111.75分，從包尾的第十二位升上第十一位。

陳藝文無懈可擊，第二跳取得76.5分的本輪最高分，以147分續排首位，領先優勢由第一跳的3分拉開至12分。

陳藝文：76.5分【205B「向後翻騰兩周半屈體」（難度系數：3.0）】

總分：147分

昌雅妮：69.75分【107B「向前翻騰三周半屈體」（難度系數：3.1）】

總分：111.75分

昌雅妮（路透社）

決賽第一跳：昌雅妮失誤包尾 陳藝文領先

繼初賽及準決賽各有一跳失準後，昌雅妮在決賽的第一跳又失手，她選擇難度系數3.0的動作405B，即為「向內翻騰兩周半屈體」。她未完全拉直身體就入水，濺起不少女花，裁判給她4分至5分，僅得42分，敬陪末席。

陳藝文同樣跳405B，表現比昌雅妮好得多，獲得70.5分，暫排榜首。

陳藝文：70.5分【405B「向內翻騰兩周半屈體」（難度系數：3.0）】

昌雅妮：42分【405B「向內翻騰兩周半屈體」（難度系數：3.0）】

陳藝文（路透社）

昌雅妮（路透社）

準決賽：

在8月8日舉行的準決賽，陳藝文表現進一步提升，比初賽更穩定，5跳的積分皆為該輪最高，總積分由頭帶到尾，以360.85分首名入決賽。

昌雅妮的發揮在陳藝文之下，第一跳難度系數3.0的405B失準，跳出48分，為該輪第二低分。在5跳之中，她有4跳分數在70分之下。最後，她累積得320.15分，以第四名入決賽。

初賽：

在8月7日舉行的初賽，陳藝文除了第三跳稍有瑕疵得66分外，其餘4跳都超過70分，當中3跳為該輪全場最高分。陳藝文在初賽由頭帶到尾，保持領先優勢，以356.4分首名入準決賽。

昌雅妮初賽表現反覆，第二跳難度系數3.1的107B大失誤，只得38.75分，為該輪第三低的分數，令她的排名由第二跌至20位。她在之後4輪回復水準，累積得308.75分，以第四名入準決賽。