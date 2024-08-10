巴黎奧運｜女子沙排金牌戰球員爆口角 現場DJ神選曲一秒淋熄怒火
撰文：高詩琦
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巴黎奧運沙灘牌球女子金牌戰，巴西擊敗加拿大奪得金牌，賽事期間有段小插曲，雙方球員一度隔網口角，更遭球證出示黃牌警告，未料現場DJ的神級選曲，一秒扭轉氣氛。
在巴黎鐵塔下舉行的沙排決賽打得激烈，巴西的施華拉莫絲（Ana Patricia Silva Ramos）和莉絲寶亞（Eduarda Santos Lisboa），與加拿大代表曉文娜柏莉迪絲（Melissa Humana-Paredes）及韋嘉臣（Brandie Wilkerson）爭奪金牌，當時雙方局數戰成1:1，正在打決勝局，巴西領先11:8，相當緊湊，兩隊球員隔網口角，裁判多次鳴哨嘗試制止都無果，球員更吵得指手劃腳。
良久，兩隊球員終於冷靜下來，裁判則分別向兩隊出示黃牌警告，當球員就位準備開波之際，現場DJ將本來節拍強勁的音樂，突然換上了約翰連儂名曲《Imagine》，這首宣揚平等、友愛的歌曲一播放，本來怒氣沖沖的球員們都笑了，加拿大球員還忍不住拍掌，而現場觀眾都隨着平和的節奏擺動身體、一起唱歌，甚至做出愛心手勢，成為今屆奧運又一令人會心微笑的畫面。
最終巴西再贏一局，以2:1擊敗加拿大奪得金牌，比賽中的一剎怒火當然沒有延續，兩隊在領獎時都互相擁抱、笑着自拍，場面溫馨。
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