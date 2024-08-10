陳藝文跟澳洲選手雞啄唔斷　英語超流利原來靠自學︱巴黎奧運跳水

巴黎奧運跳水女子3米板決賽中國選手陳藝文強勢贏得金牌，澳洲選手堅妮（Maddison Keeney）和中國另一選手昌雅妮分獲銀、銅牌。賽後三人有很多親切互動，其中一幕是陳藝文跟堅妮雞啄唔斷說過不停，直到工作人員上前提示即將舉行頒獎禮，她們才稍為停下來，不久之後又再繼續交談。

人緣出名好的陳藝文，由於語言能力強，跟各國選手都很老友，早前她以英語受訪，流利程度連她媽媽也直言意想不到。



陳藝文跟堅妮雞啄唔斷說過不停。（路透社）

陳藝文英語超流利原來靠自學

陳藝文先後在女子雙人3米板和個人3米板項目拿下金牌，早前贏得雙人賽時她分別以普通話、廣東話和英語受訪，當中一口流利英語讓不止讓中國網民大為讚賞，稱讚她跟老友聊天那樣表達自如，甚至連她媽媽孫銘茵也聲稱被女兒「嚇到了」。

陳藝文在海南海口出生，廣東長大，因此懂得說廣東話。她的流利英語竟是自學得來，《新華社》日前報道，陳藝文媽媽孫銘茵指在女兒14、15歲時一次出國比賽後意識到英語的重要性，「那時候她還小，出國了，就覺得自己一定要懂英文，就叫她的姐姐把學習的英語書寄給她。」

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陳媽媽：「一下子把我們嚇到了」

中國國家隊跳水選手長期離家集訓，一年只有很少時間跟家人見面，難得陳藝文把握跳水訓練和比賽以外的空隙自學英語，「她自己學，然後每天晚上看那些英文電視劇」，陳媽媽還説，「我們知道她在學英語，但都不知道她英語這麼棒。是看到她講英文的視頻，一下子把我們嚇到了，我女兒怎麼英語這麼棒？我都不知道！」

可能由於英語流利的關係，陳藝文、昌雅妮跟一眾外國選手都非常老友，當日她「公主抱」拍檔昌雅妮，身旁獲得銀牌的美國選手曲克（Kassidy Cook）張開大口，目瞪口呆，似乎是受到相當驚嚇的樣子成為網上熱話，曲克與拍檔貝根（Sarah Bacon）早前受訪時便大讚陳藝文和昌雅妮，「我們超愛她們，她們太有意思了，陳藝文的英語非常好，所以我們可以很好地交流，昌雅妮是我見過最好的、最甜的女孩之一。」

圖輯：堅妮、陳藝文和昌雅妮私底下非常老友

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25歲的陳藝文目前算得上是中國女子跳水隊中的「大師姐」，親切活潑加上語言能力強，無論跳水隊內外都人緣非常好。除了好拍檔昌雅妮外，她跟全球爆紅的高台跳水女王全紅嬋亦關係密切，全紅嬋曾與陳藝文一起在廣東訓練，3年前全運會後又帶全紅嬋到遊樂場夾公仔，實現她兒時心願，是全紅嬋在跳水隊中最親厚的隊友，全紅嬋曾稱今屆奧運奪冠後，「第一條訊息發給了『熊姐』陳藝文」。

陳藝文和昌雅妮跟亞軍選手堅妮亦老友鬼鬼，由於陳藝文英語非常流利，她跟一眾外國選手常常親切交流互動，就算是比賽期間每跳在按摩池放鬆，她都會跟池內其他對手說笑和交談，當中以澳洲的堅妮最為親密。無論是她們到外地比賽，還是堅妮到中國訓練，以至今屆巴黎奧運，都可在社交媒體看到三人和其他選手一起去玩和互動的畫面。