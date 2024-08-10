巴黎奧運｜非洲鑽石國度贏200米金牌　總統宣布全國放假半日慶祝

巴黎奧運男子200米決賽在8月8日晚上舉行，博茨瓦納跑手迪保高（Letsile Tebogo）刷新非洲紀錄，以19.46秒力壓比拿歷（Kenneth Bednarek）及賴奧斯（Noah Lyles）兩位美國跑手贏得金牌。博茨瓦納總統馬西西（Mokgweetsi Masisi）在8月9日早上宣布，全國8月9日下午放假半天，慶祝迪保高贏得國家史上首面奧運金牌。



在200米決賽，迪保高率先衝線，以右手拍打心口。（路透社）

在總統馬西西宣布全國放假半天的聲明中，讚揚迪保高成為奧運史上首位博茨瓦納人及非洲人贏得200米金牌。馬西西肯定迪保高的傑出成就，永載國家史冊，更值得全國停下來，以獨特、適當及負責任的方式慶祝。馬西西還在聲明中向迪保高不久前逝世的母親致謝意。

博茨瓦纳低調飛人200米奪金 一個舉動獻天上母親

馬西西在社交網站分享宣布放假半日的聲明。（x）

博茨瓦納位於非洲南部，擁有約240萬人口，大部分國土是沙漠，以出產鑽石聞名，被視為全球其中一個最重要的鑽石產地。博茨瓦納歷史上贏過3面奧運獎牌，金銀銅各一，在迪保高歷史奪金前，艾莫斯（Nijel Amos）在倫敦奧運男子800米贏得銀牌，為國家史上首面奧運獎牌；在上屆東京奧運，博茨瓦納贏得男子4x400米接力銅牌。