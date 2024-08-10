巴黎奧運熱話︱賽前為何拿棒敲地三次？田徑賽後為何要敲鐘？

巴黎奧運賽場上有兩個有別歷屆奧運的儀式，觀眾大都未必理解——一個是比賽前，有人拿着一支棒子，敲向地面三次；另一個在田徑場，贏得金牌的選手走到跑道旁敲響一個大鐘。

有朋友看到拿棒敲地一幕後不明所以，在社交平台上問：「奧運也快完了，還是不懂為什麼每個比賽開場前，他們都拿着根棒敲地，他們是誰？」以下為大家逐一解說。



男子滑板賽公園賽決賽前，Tony Hawk拿着一支棒子敲向地面。（Getty Images）

法國劇場傳統「三擊地」（les trois coups）

今屆奧運主辦國在不少細節都引入法國本土獨有特色，比賽前拿棒敲地正是其中一項。這是源自法國的劇場傳統，表演在揭幕開場前為吸引觀眾注意，會由一位被喚作brigadier（此字本意為軍方官階准將）的持棒者在舞台地面敲打三次，這個儀式名為：「les trois coups, s'il vous plait」，直譯意思就是「請敲打三次」，用意是請觀眾靜下來，預備欣賞精彩表演。

巴黎奧組委介紹，在今個奧運項目開始前加入這個儀式，用意是將觀眾、參賽運動員連結在一起，去慶賀法國的劇場傳統。敲向地面的木棒，設計也跟劇場使用的一樣，是木棍並在一端以紅絲絨包裹。

負責「三擊地」brigadier全是一代名將

今屆奧運獲邀負責「三擊地」的brigadier，全部都是項目昔日一代名將，例如男子滑板賽公園賽決賽前，負責持棒開場的正是美國「板神」Tony Hawk，網球賽事更是由已屆80高齡的「金夫人」（Billie Jean King）主持儀式，男子籃球美國對巴西一仗前，由四戰奧運為美國贏得3金1銅的安東尼（Carmelo Anthony）持棒開場。

主持儀式的大都已非現役選手，甚至已退休多年，61歲的乒乓球選手倪夏蓮為少數例外，因此對運動不太熟悉的觀眾，未必知道他們是誰。

賴奧斯勝出百米飛人後瘋狂敲鐘。(路透社)

田徑賽後為何要敲鐘？

說完「三擊棒」，再說說在田徑場上，金牌選手勝出賽事後走到跑道旁敲響的那個大鐘。

那個鐘其實大有來頭，5年前法國一大標誌建築巴黎聖母院被大火摧毀正在重建，聖母院內有10個教堂大鐘，重2至3噸，而教堂頂尖塔上另有幾套體積較小的鐘，其中一個正是今屆奧運田徑場上那一個，它重500公斤，刻有奧運五環標記及巴黎2024字眼，將會在奧運及殘奧會後掛上將在今年12月重開的巴黎聖母院。

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奧運勝利之聲永留聖母院

為什麼要由金牌選手來敲響銅鐘？今屆田徑賽事在聖但尼體育場（Stade de France）上演，場地經理Pierre-Andre Lacout提供一個充滿詩意的解釋，「某程度上巴黎奧運有助聖母院重建，奧運和殘奧精神的其中一部分將長留聖母院」，讓奧運的勝利之聲永遠留存。這個銅鐘肩負「時間囊」的角色，為今屆奧運在巴黎留下印記。

巴黎奧組委主席Tony Estanguet稱讚敲鐘成功將巴黎文化融入每個比賽場地，連結觀眾，「只有金牌選手可以敲，也是個為他們慶祝的好方法。」這個鐘最先出現在今屆奧運七人欖球場，今場勝出隊伍均可敲鐘。到田徑賽事開始，則只有金牌選手可以這樣做，而在此之前，大會邀得美國短跑傳奇劉易斯來測試一下這個鐘，然後才由每位奧運田徑場上的金牌逐一敲響。