巴黎奧運｜霹靂舞運動員被DQ　展示政治標語「給阿富汗女性自由」

巴黎奧運女子霹靂舞初賽，來自阿富汗的難民隊代表泰娜殊（Manizha Talash）在比賽中展示政治標語，被取消資格。



女子霹靂舞初賽，來自阿富汗的難民隊代表泰娜殊（右）面對荷蘭的莎祖（India Sardjoe）。（Getty Images）

在奧運史上首場霹靂舞比賽，21歲的泰娜殊對荷蘭的莎祖（India Sardjoe）。比賽期間，泰娜殊脫去黑色上衣，露出一件藍色披風，披風後以白色字寫住「Free Afghan Women（給阿富汗女性自由）」。她兩手提起披風兩角，展示這句為阿富汗女性爭取自由的標語。站在一旁的莎祖也向泰娜殊送上掌聲。

女子霹靂舞初賽，來自阿富汗的難民隊代表泰娜殊最初穿黑色上衣比賽。（Getty Images）

這場比賽由莎祖勝出，泰娜殊無緣晉級，後來賽會改判泰娜殊取消資格。世界體育舞蹈協會周五（9日）發聲明指，泰娜殊在初賽的服裝上展示政治標語，被取消資格，大會已更新相關賽果。

女子霹靂舞初賽，來自阿富汗的難民隊代表泰娜殊脫去黑色上衣，露出藍色的披風。（Getty Images）

泰娜殊來自阿富汗的喀布爾，17歲時透過社交網站的片段接觸霹靂舞，參加當地的霹靂舞團體。2021年塔利班掌權後，大幅限制女性的權利，包括禁止女性讀大學、入公園及健身室。泰娜殊帶住弟弟逃亡到巴基斯坦，再以難民身分定居西班牙，今屆以難民隊身分參加奧運。

女子霹靂舞初賽，來自阿富汗的難民隊代表泰娜殊展示「Free Afghan Women（給阿富汗女性自由）」標語。（Getty Images）

逃亡的時候，泰娜殊要照顧同行的弟弟，她說：「我每天都想念家人，雖然他（弟弟）跟我一起，但他是未成年人，要和母親一起，所以我要成為他的母親。」在西班牙安頓下來後，泰娜殊的家人也陸續來到團聚。

泰娜殊賽前接受奧運官網訪問表示，希望可以鼓勵阿富汗女性追求屬於自己的人生。「如果我能實現夢想，她們（其他阿富汗女性）也能做到。」她想傳達一個訊息：「男孩子可以做的事，女孩子也可以。」

女子霹靂舞初賽，來自阿富汗的難民隊代表泰娜殊希望她的故事可以激勵阿富汗女性追夢。（Getty Images）

霹靂舞正是一項崇尚自由的運動。

泰娜殊說：「不要順從任何人，你有你的生活，你有你的未來，你要做自己想做的事。」

「很多人告訴過我，必須要學清潔及煮飯，因為你明天就要結婚，需要學懂這些事。他們告訴我，因為我是女孩子，所以我不能跳（霹靂舞），那是不可能的。不過，我現在認為一切皆有可能。如果你有這份渴望，努力訓練（就可以做到）。」

外國討論區Reddit上，網民討論泰娜殊因展示政治標語被取消資格的新聞，有人表示「這些事比獎牌更重要」、「完全值得的」、「她的被取消資格可以引來更大關注」、「諷刺地，取消資格更好地傳達她的訊息，否則大家永遠不會看到」。