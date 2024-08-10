巴黎奧運｜霹靂舞運動員被DQ 展示政治標語「給阿富汗女性自由」
巴黎奧運女子霹靂舞初賽，來自阿富汗的難民隊代表泰娜殊（Manizha Talash）在比賽中展示政治標語，被取消資格。
在奧運史上首場霹靂舞比賽，21歲的泰娜殊對荷蘭的莎祖（India Sardjoe）。比賽期間，泰娜殊脫去黑色上衣，露出一件藍色披風，披風後以白色字寫住「Free Afghan Women（給阿富汗女性自由）」。她兩手提起披風兩角，展示這句為阿富汗女性爭取自由的標語。站在一旁的莎祖也向泰娜殊送上掌聲。
這場比賽由莎祖勝出，泰娜殊無緣晉級，後來賽會改判泰娜殊取消資格。世界體育舞蹈協會周五（9日）發聲明指，泰娜殊在初賽的服裝上展示政治標語，被取消資格，大會已更新相關賽果。
泰娜殊來自阿富汗的喀布爾，17歲時透過社交網站的片段接觸霹靂舞，參加當地的霹靂舞團體。2021年塔利班掌權後，大幅限制女性的權利，包括禁止女性讀大學、入公園及健身室。泰娜殊帶住弟弟逃亡到巴基斯坦，再以難民身分定居西班牙，今屆以難民隊身分參加奧運。
逃亡的時候，泰娜殊要照顧同行的弟弟，她說：「我每天都想念家人，雖然他（弟弟）跟我一起，但他是未成年人，要和母親一起，所以我要成為他的母親。」在西班牙安頓下來後，泰娜殊的家人也陸續來到團聚。
泰娜殊賽前接受奧運官網訪問表示，希望可以鼓勵阿富汗女性追求屬於自己的人生。「如果我能實現夢想，她們（其他阿富汗女性）也能做到。」她想傳達一個訊息：「男孩子可以做的事，女孩子也可以。」
霹靂舞正是一項崇尚自由的運動。
泰娜殊說：「不要順從任何人，你有你的生活，你有你的未來，你要做自己想做的事。」
「很多人告訴過我，必須要學清潔及煮飯，因為你明天就要結婚，需要學懂這些事。他們告訴我，因為我是女孩子，所以我不能跳（霹靂舞），那是不可能的。不過，我現在認為一切皆有可能。如果你有這份渴望，努力訓練（就可以做到）。」
外國討論區Reddit上，網民討論泰娜殊因展示政治標語被取消資格的新聞，有人表示「這些事比獎牌更重要」、「完全值得的」、「她的被取消資格可以引來更大關注」、「諷刺地，取消資格更好地傳達她的訊息，否則大家永遠不會看到」。