巴黎奧運｜中國乒乓包辦今屆五金　女團3：0擊敗日本奪冠

巴黎奧運乒乓女子團體決賽，中國以3：0擊敗日本奪金。

首場雙打，中國幾乎被日本變陣擊倒，但陳夢/王曼昱壓力下連續得分，贏下決勝局為國家隊先拔頭籌。之後兩場單打，日本亦變陣應對，惟平野美宇及張本美和分別不敵孫穎莎及王曼昱。

最終中國以3：0獲勝，加上男單、女單、混雙、男團，包辦今屆乒乓球項目五面金牌。



第一場雙打，中國由陳夢/王曼昱對日本的早田希娜/張本美和。日本之前喜歡派早田希娜/平野美宇出戰第一場雙打，今仗決賽變陣，雙打組合換人。

雙方戰況激烈，梅花間竹各取兩局後進入決勝局，日本曾一度領先9：5，但陳夢/王曼昱連續得分，並以12：10反勝，3：2贏下首場。

陳夢/王曼昱一度陷入絕境，但連續得分後乘勢反勝。（Getty Images）

第二場單打，中國派出孫穎莎對日本的平野美宇。之前日本通常會派張本美和打這一場單打，但今場換了人，派了牌面較差的平野美宇出戰，難道是有「下馬對上馬」之意？

面對世界「一姐」，平野美宇除第一局戰至「刁時」之外，後兩局全無還擊之力，終以0：3敗陣。

孫穎莎以3：0輕取平野美宇。（Getty Images）

第三場單打，中國派出王曼昱對日本的張本美和。在之前幾圈，日本都是由平野美宇守第三場，今戰改由張本美和負責。

換人舉動確有一定效果，首局張本美和即以14：12取勝，但之後被連取三局敗陣，中國亦以3：0贏得女團金牌。

王曼昱先失一局下，連贏三局擊敗張本美和。（Getty Images）

以下為中國女團晉級過程：

中國乒乓女團成員陳夢（Getty Images）

今屆中國女團晉級路上十分順利，首圈擊敗埃及；八強面對中華台北，中國隊3場都以3：0取勝，不失一局；四強面對韓國，陳夢/王曼昱在雙打以3：1擊敗申裕斌/田志希，之後兩場單打，孫穎莎、王曼昱都以3：0勝出，再次以場數3：0晉級，入到決賽。

中國乒乓女團成員孫穎莎（Getty Images）

2號種子日本被安排在下線，首兩圈亦不受考驗，同樣以場數3：0贏波蘭及泰國；四強面對德國，日本在雙打先下一城，但第二場單打張本美和落敗，幸好平野美宇及張本美和連贏兩場，以3：1場數勝出入決賽。

中國乒乓女團成員王曼昱（Getty Images）

自2008年北京奧運設立乒乓女團項目以來，中國隊橫掃全部金牌。上屆中國贏女團的金牌的陣容與今屆一樣，同樣是孫穎莎、陳夢及王曼昱。

以下為季軍戰賽果：

申裕斌（左起）、李恩惠及田志希贏得女團銅牌。（路透社）

申裕斌/田志希在雙打激戰取勝。（Getty Images）

韓國第一場雙打派出申裕斌拍左手將田志希，面對德國華裔組合單曉娜及萬遠。雙方激戰5局，申裕斌/田志希先贏11：6及11：8，之後德國組合以11：8及12：10扳平，最後韓國組合在決勝局贏11：8，以局數3：2勝出，先下一城。

韓國球手李恩惠。（Getty Images）

第二場單打，韓國的李恩惠贏得輕鬆，以11：8、11：9及11：2擊敗卡夫曼。第三場單打，韓國派出田志希，再以11：6、11：6、11：6輕取單曉娜。韓國直落3場，擊敗德國，贏得女團銅牌。