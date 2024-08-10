巴黎奧運霹靂舞｜澳洲舞者奇特動作網絡爆紅　「別害怕與眾不同」

不少巴黎奧運選手在網絡爆紅，例如射擊的土耳其大叔與韓國帥氣媽媽等，霹靂舞（Breaking）亦有一名澳洲選手，因奇特舞步在社交平台被幾何級傳播，引來網民熱議。



霹靂舞今屆首次進入奧運，對不少觀眾來說充滿新鮮感。此項目沒有絕對客觀的評分標準，比賽方式是兩名舞者單對單「Battle」後，評審團會依五個方面去評分，各佔五分一分數，包括：技術（Technique）、多樣性（Vocabulary）、完成度（Execution）、音樂性（Musicality）及原創性（Originality）。

大眾對於霹靂舞的印象，相信都是舞者在地上做出各種高難度動作，例如湯瑪斯迴旋、大風車等。不過今次爆紅的澳洲選手B-girl Raygun（Rachael Gunn），其舞步十分獨特，包括模仿澳洲標誌動物袋鼠。

Raygun在B組的三場比賽中一分未得，全數以0：18、總分0：2落敗，所有選手中僅此一人。她的比賽片段在X（前稱Twitter）被瘋狂轉發，網民紛紛留言取笑或批評，「她是怎麼入選奧運的」、「感謝她讓我覺得自己也能參加奧運」、「就像我5歲的侄女」、「澳洲讓霹靂舞倒退40年」。

這名36歲的澳洲選手，其實是澳洲麥覺理大學（Macquarie University）的博士及教授,主攻文化研究與媒體，研究範圍包括「霹靂舞的文化政治」；她亦是該國的頂尖舞者之一，曾獲2023年大洋洲錦標賽冠軍，因此獲得奧運資格。

Raygun在Instagram貼出受訪圖片及內容，回應外界質疑與批評。（Instagram）

賽後她在Instagram貼出受訪照片，回應外界批評：「別害怕與眾不同，勇敢地表達自己，你永遠不知道自己上限在何處。」

接受英國《衛報》訪問時，Raygun再解釋自己跳舞風格：「我所有動作都是原創，創意對我來說真的很重要，我以此來展示我的藝術性。」

Raygun三場比賽一分未得，但她志不在此。（Getty Images）

她續稱來到奧運舞台，便是想做一些嶄新、與眾不同以及有創意的事情：「面對這些女孩，我不會試圖以她們最擅長的方式來取勝，像是那些很有動感及力量的動作，因此我想表現得更不同、更有藝術性和創意，因為一生人沒有多少機會，能在國際性舞台做這些事情。」

美國《滾石雜誌》形容，Raygun雖然比賽落敗，但贏得觀眾的心。她表示自己總是不被看好的「Underdog」，所以希望以不同的方式，在比賽中留下印記。