巴黎奧運｜韓國少女申裕斌頭頂冰袋可愛似水豚君　成績躍進摘兩銅

20歲的韓國可愛少女乒乓球手申裕斌，以兩面銅牌完成巴黎奧運旅程。她協助韓國隊在季軍戰擊敗德國，贏得女團銅牌。她較早前與師兄林鐘勳拍檔，贏得了一面混雙銅牌。另外在女單，她亦打入季軍戰，惟不敵日本的早田希娜，無緣獎牌。



申裕斌（路透社）

申裕斌（路透社）

兩屆奧運成績，見證申裕斌的進步。3年前的東京奧運，她在女單不敵港隊的杜凱琹，無緣十六強；在女團，她與韓國隊在八強被德國淘汰，未能打入四強。

今屆巴黎奧運，申裕斌已經成長為一位頂級球手，世界排名第七位。

申裕斌（Getty Images）

在混雙，申裕斌/林鐘勳連過兩關，可惜四強不敵中國的孫穎莎/王楚欽。在季軍戰，她遇上港隊的杜凱琹/黃鎮廷，結果韓國組合以局數4：0勝出，申裕斌先贏一面銅牌。

在女單，申裕斌亦拾級而上，八強力挫日本的平野美宇，到四強又敗在中國之下，不敵陳夢0：4。在季軍戰，申裕斌以2：4不敵日本的早田希娜，未能贏得銅牌。

接着女團，申裕斌助韓國連贏巴西及瑞典，但四強又成為中國的手下敗仗，以場數0：3負中國，再一次轉戰季軍戰。最終，韓國以場數3：0贏德國，申裕斌贏得今屆第二銅。

申裕斌在場邊頭頂冰袋。（路透社）

有網民覺得似頂住柚子的水豚君。（資料圖片）

申裕斌賽後說：「這一次奧運獲得了兩面銅牌，自己的努力得到了驗證，以後的路還很長，我會繼續好好練習。」

球技及成績以外，申裕斌的可愛樣子，亦令她成為網上紅人。最多網民喜歡她在場邊頭頂冰袋的模樣，令人想起頂住柚子的水豚君。她的Instagram粉絲已經超過30萬。

申裕斌出身自乒乓球世家，父親曾是乒乓球手，加入過三星人壽乒乓球隊。申裕斌在3歲時開始接觸乒乓球，5次認真學打波，接受訓練。申裕斌表示父親對她影響很深：「我們就似最好的朋友。我會跟父親分享關於這項運動的一切，但他總是叫我不要訓練太多，不要太大壓力，他只想我開心地生活，但這令我繼續努力。」

在2020年中學畢業後，申裕斌暫時放下學業，全職打波，加入大韓航空乒乓球隊。她說：「講到底，我必須與職業球手競爭，她們全日都在訓練，而我要到下午4時才開始訓練。我愈來愈意識到訓練不夠。當我告訴父親，我想專注這項運動時，他一開始是不同意的。不過，我一直游說他，只是想推遲學業，而不是放棄學業，所以他最終支持我的決定。」